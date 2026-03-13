Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

El listado de las mejores películas nominadas a los premios Óscar.
El listado de las mejores películas nominadas a los premios Óscar.canva

Qué películas están nominadas al Óscar 2026 y dónde verlas online

Son 10 las películas las nominadas en los premios Óscar 2026

La ceremonia de los Premios Óscar se celebrará este domingo 15 de marzo. Si todavía no conoces las películas nominadas ni cuáles son las favoritas para llevarse la estatuilla, te presentamos una lista para que las disfrutes antes de la gran noche.

La ceremonia de los Premios Óscar 2026 se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y, para los espectadores de Ecuador, la alfombra roja comenzará a las 17:00 y la gala principal a las 18:00, con una duración aproximada de tres a cuatro horas que incluirá presentaciones musicales, discursos y la entrega de las estatuillas.

Películas nominadas 

Los Pecadores – HBO Max (16 nominaciones)

Un drama profundo que examina la moralidad y las decisiones humanas. Ambientada en un pequeño pueblo donde cada acción tiene consecuencias, la película explora secretos y errores de sus personajes, cuestionando la naturaleza del bien y del mal.

Marty Supreme – Apple TV+ (9 nominaciones)

Una comedia dramática que mezcla situaciones absurdas con reflexión personal. Un hombre común y arrogante se enfrenta a circunstancias inesperadas que lo obligan a replantearse su vida y sus decisiones, con momentos divertidos y conmovedores.

Lista completa de las nominaciones a los premios Óscar.

Óscar 2026: lista completa de nominados y favoritos para ganar

Leer más

Una batalla tras otra – HBO Max (13 nominaciones)

Adrenalina pura de principio a fin. La película sigue a un grupo de soldados en misiones cada vez más peligrosas, con escenas de combate intensas y estratégicas que mantienen al espectador pegado a la pantalla. Perfecta para los amantes de la acción y la tensión constante.

Bugonia – Prime Video

Un thriller de humor negro que comienza con un secuestro inesperado de una directora ejecutiva. Dos personajes atrapados en una conspiración intentan salvar al planeta de una amenaza alienígena, mientras navegan entre paranoia y absurdos que no dejan de sorprender.

Hamnet – Prime Video (8 nominaciones)

Un drama histórico profundamente emotivo que narra la vida de la familia de Shakespeare a través de los ojos de su hijo Hamnet. La película explora la pérdida, el duelo y el legado familiar, ofreciendo un relato lleno de sensibilidad y riqueza histórica.

Frankenstein – Netflix (9 nominaciones)

El clásico del horror se reinventa en esta versión moderna, siguiendo a un científico obsesionado con vencer a la muerte. La criatura que crea desafía los límites éticos y emocionales, en una historia que combina suspense, drama y tensión que te mantendrá al borde del asiento.

RELACIONADAS

F1: La película – Apple TV

La historia de un piloto de Fórmula 1 que, tras un accidente que lo obliga a retirarse, recibe años después la oportunidad de ser mentor de un joven corredor. Una película que combina velocidad, pasión y superación personal.

La ceremonia de los Premios Óscar reúne cada año a las mayores figuras del cine mundial.

Dónde ver los Óscar 2026 en vivo: streaming, TV y link oficial

Leer más

El agente secreto – Apple TV

Situada en Brasil tras 13 años de dictadura, sigue a Armando, un profesor que debe ocultarse en Recife mientras busca escapar del régimen militar. Suspenso, política y lucha por la libertad se entrelazan en un relato lleno de tensión histórica y paranoia.

Valor sentimental – Apple TV (9 nominaciones)

Un drama familiar que sigue a dos hermanas enfrentando la muerte de su madre y su reencuentro con un padre famoso, cuya vida estuvo marcada por la fama y la distancia emocional. Una película que explora la intimidad familiar y la reconciliación.

Sueños de trenes – Netflix

Robert Grainier, jornalero y trabajador del ferrocarril, lucha por adaptarse a un mundo cambiante tras la pérdida de su familia. Una historia de resiliencia humana, reconstrucción y esperanza ante la adversidad.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. María Fernanda Vargas oficializa su salida de la Revolución Ciudadana

  2. Detienen a juez de Garantías Penales en Guayaquil por presunto tráfico de influencias

  3. Óscar 2026: horario en Ecuador, cuándo empieza y cuánto dura la ceremonia

  4. Privados de libertad trabajarían para cubrir sus necesidades en Ecuador, a lo Bukele

  5. De la música a la actuación: Billie Eilish protagonizará 'The Bell Jar'

LO MÁS VISTO

  1. La compañía peruana Alicorp compra la empresa ecuatoriana que fabrica Bonella

  2. Masacre en Playas: asesinados eran estudiantes que celebraban graduación colegial

  3. Marchas en Quito hoy: vías afectadas por movilizaciones este viernes

  4. Ecuador vs Marruecos EN VIVO: fecha, hora y dónde ver el amistoso de la Tri en Madrid

  5. Puente entre Guayaquil y Daule se deteriora y peatones denuncian alto riesgo

Te recomendamos