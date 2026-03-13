Qué películas están nominadas al Óscar 2026 y dónde verlas online

Son 10 las películas las nominadas en los premios Óscar 2026

El listado de las mejores películas nominadas a los premios Óscar.

La ceremonia de los Premios Óscar se celebrará este domingo 15 de marzo. Si todavía no conoces las películas nominadas ni cuáles son las favoritas para llevarse la estatuilla, te presentamos una lista para que las disfrutes antes de la gran noche.

La ceremonia de los Premios Óscar 2026 se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y, para los espectadores de Ecuador, la alfombra roja comenzará a las 17:00 y la gala principal a las 18:00, con una duración aproximada de tres a cuatro horas que incluirá presentaciones musicales, discursos y la entrega de las estatuillas.

Películas nominadas

Los Pecadores – HBO Max (16 nominaciones)

Un drama profundo que examina la moralidad y las decisiones humanas. Ambientada en un pequeño pueblo donde cada acción tiene consecuencias, la película explora secretos y errores de sus personajes, cuestionando la naturaleza del bien y del mal.

Marty Supreme – Apple TV+ (9 nominaciones)

Una comedia dramática que mezcla situaciones absurdas con reflexión personal. Un hombre común y arrogante se enfrenta a circunstancias inesperadas que lo obligan a replantearse su vida y sus decisiones, con momentos divertidos y conmovedores.

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Una batalla tras otra – HBO Max (13 nominaciones)

Adrenalina pura de principio a fin. La película sigue a un grupo de soldados en misiones cada vez más peligrosas, con escenas de combate intensas y estratégicas que mantienen al espectador pegado a la pantalla. Perfecta para los amantes de la acción y la tensión constante.

Bugonia – Prime Video

Un thriller de humor negro que comienza con un secuestro inesperado de una directora ejecutiva. Dos personajes atrapados en una conspiración intentan salvar al planeta de una amenaza alienígena, mientras navegan entre paranoia y absurdos que no dejan de sorprender.

Hamnet – Prime Video (8 nominaciones)

Un drama histórico profundamente emotivo que narra la vida de la familia de Shakespeare a través de los ojos de su hijo Hamnet. La película explora la pérdida, el duelo y el legado familiar, ofreciendo un relato lleno de sensibilidad y riqueza histórica.

Frankenstein – Netflix (9 nominaciones)

El clásico del horror se reinventa en esta versión moderna, siguiendo a un científico obsesionado con vencer a la muerte. La criatura que crea desafía los límites éticos y emocionales, en una historia que combina suspense, drama y tensión que te mantendrá al borde del asiento.

F1: La película – Apple TV

La historia de un piloto de Fórmula 1 que, tras un accidente que lo obliga a retirarse, recibe años después la oportunidad de ser mentor de un joven corredor. Una película que combina velocidad, pasión y superación personal.

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El agente secreto – Apple TV

Situada en Brasil tras 13 años de dictadura, sigue a Armando, un profesor que debe ocultarse en Recife mientras busca escapar del régimen militar. Suspenso, política y lucha por la libertad se entrelazan en un relato lleno de tensión histórica y paranoia.

Valor sentimental – Apple TV (9 nominaciones)

Un drama familiar que sigue a dos hermanas enfrentando la muerte de su madre y su reencuentro con un padre famoso, cuya vida estuvo marcada por la fama y la distancia emocional. Una película que explora la intimidad familiar y la reconciliación.

Sueños de trenes – Netflix

Robert Grainier, jornalero y trabajador del ferrocarril, lucha por adaptarse a un mundo cambiante tras la pérdida de su familia. Una historia de resiliencia humana, reconstrucción y esperanza ante la adversidad.

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