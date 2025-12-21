Terence Crawford, retiro del boxeo con récord perfecto y títulos históricos

El norteamericano deja el ring a los 38 años y tras las reciente victoria con Samuel 'Canelo' Álvarez

El estadounidense de 38 años Terence Crawford se va con una carrera invicta.

El boxeador estadounidense Terence Crawford anunció su retirada a los 38 años, con un récord perfecto de 42 victorias en 42 combates, tras haber sido campeón indiscutido en 3 categorías distintas.

“Me aparto de la competición, no porque ya no pueda pelear, sino porque he ganado otra clase de batalla: la de poder irme por decisión propia. Esto no es un adiós, es solo el final de un combate y el inicio de otro”, dijo en un vídeo difundido en redes sociales.

La histórica pelea ante Canelo Álvarez

Su último combate, con el que cerró su récord inmaculado de 42-0, fue en septiembre de este año, frente al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, al que derrotó finalmente por decisión unánime coronándose de manera indiscutida en la categoría supermedio.

“Le he entregado a este deporte hasta el último de mis alientos, cada cicatriz, cada triunfo, cada pedazo de mi corazón. Y estoy en paz con lo que viene. Ha llegado el momento”, dijo Crawford.

Un legado difícil de igualar en el boxeo mundial

Crawford cierra una carrera de 17 años con 18 títulos mundiales en cinco divisiones. El de Omaha ha sido campeón indiscutido en el peso superligero, wélter y supermedio, además de acumular cinturones en ligero y superwélter.

De las 42 victorias de Crawford, 31 han sido por ‘nocaut’. Dicho esto, el combate contra Álvarez fue una gesta, ya que Crawford subió dos divisiones para enfrentarle.

“Peleé por mi familia, peleé por mi ciudad. Peleé por el chico que fui, ese que no tenía nada más que un sueño y un par de guantes, y lo hice siempre a mi manera”, añadió Crawford.

