Santiago Montenegro, campeón de la montaña en la Vuelta a Costa Rica

El ciclista ecuatoriano coronó los ascensos con dos etapas de antelación. Terminó entre los cinco mejores de la general

Santiago Montenegro (d) con el maillot de círculos rojos, de campeón de la montaña.

Con el título de los premios de montaña, el ciclista ecuatoriano del Movistar Best PC Santiago Montenegro encabezó los buenos resultados del único equipo continental tricolor en la Vuelta a Costa Rica, que finalizó este domingo 21 de diciembre.

El nacido en Sucumbíos avisó de su nivel y hegemonía en los ascensos dos etapas antes, y finalizó en el puesto 12 de la clasificación general, ganada por el ciclista local Luis Oses (7C - Economy - Hyundai).

Santiago Montenegro 🇪🇨 (Movistar Best PC) Campeón 🥇 Montaña 🔴⚪🗻 - Etapa 🔟 Final 🏁 - Vuelta Costa Rica 🇨🇷 2025 🚴‍♂️

📷 FECOCI

.#Ciclismo #Ecuador #VCR20205 pic.twitter.com/QWoI8JTOlI — Radio Pedal Ciclismo (@RadioPedalEC) December 21, 2025

Montenegro, como rey de la montaña, sumó 59 puntos, superando con 13 unidades a su más cercano perseguidor: Oses, quien quedó segundo con 46 unidades, mientras que Luis Aguilar, también del Economy, fue tercero con 44.

Huera, el mejor extranjero

Otro de los ecuatorianos en competencia, Richard Huera, compañero de Montenegro, concluyó en el Top 5 de la carrera. El cuarto lugar en la general le permitió ser el mejor extranjero y ecuatoriano de la prueba tica.

El Movistar Best PC también logró ubicar a Nixon Rosero en el top 20, al cerrar su participación en la décimo tercera posición de la tabla general.

Buen desempeño en la sub 23

En la categoría sub 23, el conjunto ecuatoriano colocó a dos corredores entre los diez primeros:

Erick Pozo, séptimo

Luis Monteros, noveno

Mientras que Héctor Álvarez se ubicó en la undécima posición.

En la clasificación general del resto del plantel, Pozo fue 32, Álvarez 35 y Monteros 39. Además, la escuadra Telefónica – Movistar Best PC alcanzó el tercer lugar en la clasificación por equipos.

Cierre de temporada

De esta manera, el Movistar Best PC cerró su temporada internacional, en la que también participó en las Vueltas a Colombia y Guatemala, además de varias competencias del calendario nacional.

