Sumo y gastronomía: el restaurante de Tokio que revive el período Edo

El local japonés ofrece una experiencia interactiva que combina combates de sumo en vivo con platos tradicionales

El nuevo restaurante está en el centro de Tokio y lleva por nombre 'The Sumo Live Restaurant'.

Un nuevo restaurante en el centro de Tokio combina el sumo y la gastronomía para transportar a los turistas al período Edo, con platos típicos de la época como guisos, tempura o anguila a la plancha servidos mientras cuatro luchadores explican los fundamentos del deporte nacional nipón.

‘The Sumo Live Restaurant’, que abrirá sus puertas el 7 de enero, forma parte del grupo Hirakuza, que busca llevar el sumo a los visitantes extranjeros ofreciendo una experiencia interactiva en inglés que combina combates, gastronomía y entretenimiento.

El grupo, que opera un centro en Osaka, decidió traer su propuesta al céntrico barrio de Ginza de la capital japonesa, donde el viernes ofrecieron un adelanto a la prensa.

VÍDEO | 🤼🍽️ El sumo y la gastronomía se combinan en un nuevo restaurante en Tokio. pic.twitter.com/cXbSvWRCFz — EFE Deportes (@EFEdeportes) December 19, 2025

Entre aplausos, gastronomía y golpes secos contra el ‘dohyo’ (el espacio donde se llevan a cabo los combates de sumo), cuatro exluchadores profesionales conducen al público por los fundamentos del deporte, mostrando cómo se estructura un combate y qué normas lo rigen en un formato lleno de humor.

En un repaso histórico, el espectáculo guía al público por el ritual del deporte nacional nipón, que combina la potencia fisica de los luchadores con el control del conocido como ‘Shin Gi Tai’, traducido como Mente (Shin), Técnica (Gi) y Cuerpo (Tai), tres pilares que deben desarrollarse en armonía para alcanzar la maestría.

El ‘Chirichozu’, como paso para purificar las manos del luchador antes de cada combate, o el ‘Shi-ko’ como ritual obligatorio de pisadas para prepararse ante su contrincante son algunos de los movimientos que los luchadores explican a los espectadores.

El combate también está protagonizado por un menú japonés tradicional, que transporta al público al periodo Edo con su conocido ‘Kaiseki’, una mezcla de guisos, tempura, pescado y alimentos de temporada.

Las bandejas se llenan de anguila a la plancha, carne ‘wagyu’ o el tradicional ‘chanko nabe’, un guiso de pollo, tofu y verduras, asociado históricamente a los luchadores de sumo, que solían comer pollo por su simbolismo relacionado con la victoria.

La experiencia es cmpleta

Tras el combate, el show deja espacio para el público, donde varios voluntarios se convierten en un ‘rikishi’ (luchador profesional de sumo) más, subiendo al ‘ring’ para enfrentarse a los exluchadores, evidenciando la dificultad del sumo cuando se experimenta en primera persona.

“Son muy fuertes, más de lo que esperaba”, afirmó entre risas Dalmiro Delle Chiale, un joven argentino de 29 años apasionado por la cultura japonesa que pudo experimentar de primera mano la lucha.

