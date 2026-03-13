Caso Goleada: se aplaza la audiencia sobre prisión preventiva de Aquiles Álvarez

El abogado de los investigados solicitó que se deje sin efecto la prisión preventiva por presentaciones periódicas

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, apareció en la audiencia de apelación del caso Goleada con su cabello rapado.

La audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por el alcalde Aquiles Álvarez y cuatro procesados más dentro del caso Goleada fue suspendida y será reprogramada por el Tribunal de la Sala de Garantías Penales.

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Durante esta diligencia, correspondiente al tercer intento de la defensa para revertir la medida cautelar, el abogado de los investigados solicitó que se deje sin efecto la prisión preventiva y que los procesados puedan abandonar el centro penitenciario, bajo la condición de presentaciones periódicas en la cárcel del Encuentro, donde Álvarez permanece detenido.

Tras la suspensión, el Tribunal anunció que convocará a una nueva audiencia, en la que dará a conocer si acoge o no el pedido de la defensa. Hasta que se adopte una resolución, la medida de prisión preventiva se mantiene vigente.

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Revocar la prisión preventiva

La defensa del alcalde Aquiles Álvarez pidió al Tribunal de la Sala de Garantías Penales que deje sin efecto la prisión preventiva ordenada el 11 de febrero por el juez Jairo García, tras los allanamientos realizados en el marco del caso Goleada.

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El defensor del funcionario solicitó que la prisión preventiva sea reemplazada por presentaciones periódicas, las cuales —de acuerdo con el planteamiento— deberían realizarse en la cárcel del Encuentro, centro penitenciario donde Álvarez permanece recluido.

Este pedido se presentó durante la audiencia del tercer intento de apelación impulsado por la defensa para dejar sin efecto la medida cautelar. En las apelaciones previas, el Tribunal resolvió mantener la prisión preventiva al considerar que persistían las razones que justificaron su aplicación.

En las dos apelaciones anteriores, la defensa no logró que se modifique la medida cautelar. Con esta nueva diligencia, el Tribunal deberá pronunciarse nuevamente sobre la solicitud de sustitución de la prisión preventiva mientras continúa la investigación penal del caso Goleada.

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