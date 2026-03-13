Segunda masacre en Guayas en la semana: 5 muertos tras ataque en bus interprovincial

Un ataque armado dentro de un bus interprovincial dejó cinco muertos en la parroquia El Achiote, en Guayas

El ataque armado ocurrió dentro de un bus interprovincial que circulaba por la parroquia El Achiote, en la provincia del Guayas.

Un ataque armado ocurrido la tarde de este viernes 13 de marzo dejó al menos cinco personas asesinadas dentro de un bus interprovincial en la provincia del Guayas. El hecho violento se registró en la parroquia El Achiote, mientras el vehículo circulaba por la carretera E487.

Según información preliminar, sujetos armados habrían atacado a los ocupantes del transporte mientras este se movilizaba por la vía. Videos difundidos en redes sociales muestran escenas posteriores al ataque, en las que se observa a varias personas sin vida dentro de la unidad.

Ataque ocurrió en plena vía

De acuerdo con reportes iniciales, el ataque se produjo durante la tarde, generando alarma entre otros conductores que transitaban por la zona. Tras el hecho, las autoridades fueron alertadas y unidades policiales acudieron al lugar para asegurar la escena.

Hasta el cierre de esta nota, la Policía Nacional realizaba las primeras diligencias para identificar a las víctimas y recopilar indicios que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.

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Este nuevo hecho violento ocurre apenas un día después de otra masacre registrada en el cantón General Villamil Playas, también en la provincia de Guayas. La noche del jueves 12 de marzo, un ataque armado dejó seis jóvenes asesinados y cuatro personas heridas mientras participaban en una reunión para celebrar su reciente graduación colegial.

Según relataron testigos, varios sicarios llegaron en motocicletas hasta una vivienda ubicada entre la avenida Jaime Roldós Aguilera y el Malecón, forzaron el portón de ingreso y dispararon de forma indiscriminada contra los asistentes que se encontraban alrededor de una piscina. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar, mientras familiares y vecinos vivían momentos de desesperación ante la escena del crimen.

Las autoridades no han informado todavía sobre posibles detenidos ni sobre las motivaciones detrás del ataque al bus, mientras continúan las investigaciones para determinar cómo se produjo la masacre y quiénes serían los responsables.

Toque de queda anunciado aún sin decreto oficial

Este caso ocurre en medio de la incertidumbre por el toque de queda anunciado por el Gobierno para varias provincias del país, entre ellas Guayas. Aunque la medida fue comunicada por las autoridades y ratificada por el ministro del Interior, hasta el momento no se ha publicado el decreto ejecutivo que detalle su aplicación.

La restricción de movilidad está prevista para iniciar este domingo y regir durante 15 días en horario de 02:00 a 05:00. Sin embargo, la falta del documento oficial ha generado dudas entre ciudadanos y autoridades locales, ya que aún no se conocen con precisión las excepciones, los cantones específicos donde se aplicará ni los protocolos de control que deberán implementarse.

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