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  Guayaquil

Acorvol Día de la Mujer
El II Diálogo Ciudadano “Mujeres que inspiran”, organizado por ACORVOL, reunió a líderes sociales y comunitarias para reflexionar sobre los avances, desafíos y oportunidades de las mujeresGabriel Cornejo

Conversatorio de Acorvol resaltó el papel de la mujer en la transformación social

Acorvol impulsa diálogo sobre igualdad y liderazgo femenino por el Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Asociación Coordinadora del Voluntariado del Guayas (ACORVOL) realizó el II Diálogo Ciudadano “Mujeres que inspiran”, un conversatorio que reunió a representantes del ámbito social, académico y comunitario para reflexionar sobre el rol de la mujer en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. La jornada puso sobre la mesa los avances alcanzados, los desafíos pendientes y la necesidad de fortalecer la participación femenina en los distintos espacios de la vida pública y social.

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Un evento que resalta el rol de la mujer en el tejido social

Durante el encuentro, la coordinadora de ACORVOL, María Delia García, destacó que el objetivo del evento es visibilizar el aporte de las mujeres que trabajan por sus comunidades. “Este evento lo hacemos todos los años en honor a las mujeres sociales. No es un concurso de belleza; creemos que el verdadero valor de la mujer está en sus oportunidades, en su conocimiento y en su talento”, afirmó, al tiempo que invitó a la ciudadanía a sumarse al lema de este año: “Abracemos la igualdad”, como un compromiso colectivo para garantizar derechos y oportunidades.

Anabella Azín
Reconocen a Annabella Azín por su trayectoria en el voluntariado.Gabriel Cornejo

El conversatorio incluyó intervenciones sobre liderazgo femenino en el ámbito laboral, acción social y el legado de mujeres históricas como Matilde Hidalgo de Prócel, pionera de los derechos políticos femeninos en el Ecuador. Las panelistas reflexionaron sobre cómo las mujeres han logrado abrirse camino en distintos ámbitos y cómo su participación ha contribuido a transformar la sociedad, demostrando que el trabajo colaborativo entre hombres y mujeres es clave para alcanzar una comunidad más equitativa.

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Reconocimiento por el trabajo social realizado en Guayas

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrega del reconocimiento “Mujer que inspira de la jornada” a la doctora Annabella Azín de Noboa, por su trayectoria social y su compromiso con el voluntariado. 

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Al recibir la distinción, la médica recordó que el servicio ha sido parte central de su vida: “La mayor riqueza que el ser humano tiene es la oportunidad de servir; cuando uno extiende la mano para ayudar a otro, encuentra el verdadero sentido de la vida”, expresó, al destacar la importancia de continuar construyendo comunidades solidarias.

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