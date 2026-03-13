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Invierno Cuenca
Tramos de la avenida 27 de Febrero permanecen con logo y restos de lo que fue la creciente del río Yanuncay.Claudia Pazán

Cuenca prohíbe eventos públicos debido al fuerte invierno

El COE Cantonal evaluó los estragos del invierno en la capital azuaya y activó cuatro mesas técnicas

Las fuertes lluvias registradas en el cantón Cuenca han dejado varias comunidades rurales aisladas, puentes colapsados y vías dañadas. 

El COE Cantonal, encabezado por el alcalde Cristian Zamora, descartó declarar la emergencia, pero dejó instaladas cuatro mesas técnicas para la asistencias de las necesidades generadas. 

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Zonas afectadas 

Las afectaciones en la capital azuaya son en tres parroquias rurales: San Joaquín, Molleturo y Chaucha. Todas reportan comunidades aisladas como Soldados y La Iberia

Según la información del COE Cantonal en la comunidad La Iberia, de Molleturo, hay 46 casas aisladas, tres viviendas destruidas, cinco familias damnificadas y 119 personas afectadas. Está localidad está incomunicada vía terrestre por lo que se activó un helicóptero para llevar la asistencia social y evacuar a una mujer embarazada que se encuentra en la zona. 

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La parroquia San Joaquín también registra destrozos. Hay 20 viviendas afectadas, dos casas destruidas, cuatro puentes colapsados y la comunidad de Soldados permanece aislada por los daños viales. 

Mientras que la parroquia Chaucha, también incomunicada ante el colapso vial, se activó un albergue comunitario donde permanecen 19 personas. Además, se detalló que 40 personas más están siendo evacuadas y trasladadas al albergue. 

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En la zona urbana la afectación fue principalmente inundaciones y acumulación de lodo, piedras y escombros que fueron arrastrados por el río Yanuncay hacia las calles y avenidas de la ciudad. 

Acciones del COE Cantonal

Tras la evaluación de la situación invernal en las diferentes zonas afectadas, el alcalde de Cuenca descartó declarar la emergencia en el cantón, pero se establecieron algunas acciones. 

Se anunció la prohibición de eventos masivos en espacios públicos y se activaron cuatro mesas técnicas: obras públicas, salud, agua potable y asistencia social. 

Además, quedó prohíbo el uso de los parques lineales ubicados a lo largo de las orillas de los ríos, principalmente los cercanos al Yanuncay

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