Acuerdo Ecuador-Corea del Sur está cerca de entrar en vigor: qué falta

La Asamblea debe aprobar el acuerdo comercial y el Ejecutivo ratificarlo. Se proyecta que entre en vigor en este 2026

Ecuador proyecta un crecimiento del 27 % en las exportaciones no petroleras hacia Corea del Sur.

Los productos ecuatorianos están cerca de acceder al mercado de Corea del Sur con aranceles preferenciales. Tras el dictamen de validez de la Corte Constitucional (CC) para el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA, por sus siglas en inglés) entre ambos países, el tratado requiere dos procedimientos más -que deben cumplir las partes- para que las puertas de este destino, que tiene 51 millones de consumidores, se abran.

Después del aval de la CC, el Ejecutivo debe enviar el acuerdo a la Asamblea Nacional para su aprobación, en un solo debate; y luego el presidente Daniel Noboa, deberá emitir un Decreto para formalizarlo, refiere Daniel Legarda, exministro de Producción, quien fue parte del equipo que negoció y prefirmó este tratado durante el gobierno del exmandatario Guillermo Lasso. en 2023.

Sin embargo, Legarda aclara que para que este tratado comercial entre en vigor es necesario que Corea del Sur cumpla con los mismos procedimientos hasta llegar al intercambio de notas diplomáticas que notifican que se han realizado todos los pasos y acordar la fecha para su aplicación oficial.

En función de este escenario, los especialistas consultados por Diario EXPRESO estiman que el SECA podría entrar en vigor en el segundo semestre de 2026.

Los beneficios arancelarios que ofrece el acuerdo con Corea del Sur

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A partir de este momento, está previsto que el 98,8 % de la oferta exportable actual de Ecuador cuente con beneficios arancelarios, que incluyen acceso inmediato o progresivo dependiendo del producto. Pero también ingresarán nuevos productos como: cárnicos, papas congeladas, arándanos, piña, mango y más.

Este acuerdo permitirá también que el 24 % de las exportaciones no petroleras ecuatorianas acceda al mercado surcoreano con arancel 0 %, incluyendo productos sujetos a cupos establecidos, mencionó el 21 de marzo de 2026 Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, en su cuenta de X.

Entre otros este beneficio aplicaría para café, cacao, chocolate, snacks, lácteos y otros productos ecuatorianos. Mientras tanto, banano, pesca y confites tendrán procesos de desgravación en plazos cortos.

Beneficios del acuerdo para consumidores y el sector productivo

Para sectores sensibles de la industria ecuatoriana, como metalmecánica, textiles y línea blanca, el acuerdo contempla plazos más largos de desgravación e incluso exclusiones.

Los consumidores y el sector productivo de Ecuador podrán también acceder a productos surcoreanos como acero, polímeros, vacunas, vehículos, maquinaria, tractores inteligentes, sistemas de empaque automatizado y tecnología de riego. Estos bienes -que en ciertos casos tienen un arancel de hasta el 40 %- tendrán un desgravamen progresivo.

Para Xavier Orellana Giler, exasesor McKinsey & Co., quién también estima que este acuerdo entrará en vigor en el segundo semestre de 2026, el SECA es el catalizador de productividad que Ecuador necesita para romper la “trampa del valor agregado bajo”. En su criterio, “no se trata solo de vender más camarón; se trata de importar eficiencia coreana para desplazar la frontera de posibilidades de producción local”.

Si el sector productivo apuesta por estas ventajas que ofrece el acuerdo con Corea del Sur, Orellana Giler considera que existirá un impacto "inmediato" que permitirá que una micro, pequeñas o mediana empresa (Mipyme) en Los Ríos o El Oro, por ejemplo, se tecnifique "sin sobreendeudarse".

"Al bajar el costo de la tecnología, el retorno sobre la inversión de los proyectos agrícolas se acelera, permitiendo que el productor enfrente mejor los bajos precios de los commodities y los costos de seguridad interna", refiere.

Los plazos de desgravación

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El ministro Jaramillo señaló que ambas partes ya acordaron iniciar negociaciones para reducir los cronogramas de desgravación arancelaria, que actualmente pueden extenderse hasta 15 años.

Legarda precisa que para realizar este ajuste es clave que el SECA entre en vigor y se aplique al menos durante un año para evaluarlo.

Con la aplicación del SECA, el Ministerio de Producción proyecta un crecimiento del 27 % en las exportaciones no petroleras ecuatorianas.

La relación comercial actual entre Ecuador y Corea del Sur

Actualmente, las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia Corea del Sur aún son limitadas. Entre enero y diciembre de 2025, se exportó alrededor de $143 millones, un nivel similar al de 2024.

Dentro de esa canasta exportadora, los productos agrícolas y agroindustriales concentran la mayor participación. En 2025, los principales envíos fueron de banano, flores, cacao. Mientras tanto, hubo una reducción en el camarón frente a 2024.

Del lado de las importaciones, la relación comercial muestra un fuerte peso de bienes industriales. En 2025, Ecuador importó principalmente automóviles, seguidos de polímeros y otras manufacturas. Esto evidencia una balanza comercial no petrolera deficitaria para Ecuador.

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