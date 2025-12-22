Expreso
PLAN SALUD
Virgilio Olaya
Virgilio Olaya, la joya de Aucas de 17 años que emprende una aventura bávara.Cortesía

Virgilio Olaya al Bayern Múnich: Primer ecuatoriano en los Bávaros

El joven central de 17 años llegó a un acuerdo con el Bayern de Múnich

Virgilio Olaya, defensa central de Aucas, llegó a un acuerdo para formar parte del Bayern Múnich (ALE) en febrero del 2026, según el periodista especializado en mercado de fichajes, Fabrizio Romano. El joven defensor no ha tenido mucho rodaje con el 'Papa Aucas', pero ha logrado desarrollarse de buena manera en las categorías menores de la selección ecuatoriana de fútbol.

En la más reciente temporada de LigaPro, Olaya jugó cinco partidos, cuatro como titular y uno como suplente, en el cual solamente pudo jugar un minuto (Aucas 2:0 Libertad). Fue regularmente convocado en los orientales, pero solo pudo hacerse con la titularidad los últimos tres partidos de la fase regular.

En donde Olaya si destacó fue en el Sudamericano sub-17, jugando los seis partidos, siendo titular en cuatro de ellos y entrando como suplente en únicamente dos, convirtiéndose en una pieza clave para la selección que buscó la clasificación al mundial de la categoría pero que cayó en penales ante Paraguay.

El primer jugador ecuatoriano fichado por el Bayern Múnich

Virgilio Olaya, defensor central de apenas 17 años, mide 1.88 m y cumplirá la mayoría de edad el tres de febrero del 2026, la razón por la cual el ecuatoriano podrá viajar desde ese día a Alemania para incorporarse al seis veces ganador de la Champions League.

El contrato de Olaya será por cuatro años y medio. Probablemente el Bayern cederá al defensa ecuatoriano para que este obtenga experiencia en el futbol de primer nivel y así después de su adaptación poder unirlo a su grupo de futbolistas de elite.

