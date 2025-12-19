Universidad Católica, primer festejo nacional 62 años después

La Chatoleí rompe la historia al proclamarse campeón de la Copa Ecuador, su primer título nacional, ante un gigante como Liga

La plantilla completa de la Chatoleí festejó eufórica la consecución de su primer título nacional con la Copa Ecuador 2025, tras vencer a Liga por 3-2.

Hasta antes de este jueves 18 de diciembre, Universidad Católica ostentaba como logros importantes solo dos subcampeonatos nacionales, en 1973 y 1979, tras 62 años de fundación. Sin embargo, el equipo obtuvo su primer título local al ganar la Copa Ecuador.

De acuerdo con los registros, el 15 de mayo de 1963 fue fundado el club perteneciente a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, cuya victoria 3-2 ante Liga de Quito en la final marca un antes y un después.

‘Pobres’, pero honrados

Para el presidente del campeón, Pablo Ortiz, la clave para levantar finalmente la ansiada copa fue “el juego limpio, tanto dentro como fuera de la cancha”.

“Aunque pocos lo sabían, rebajamos nuestro presupuesto para tener al día el pago de los sueldos de los jugadores y cuerpo técnico... Ahora vemos los resultados”, le contó a EXPRESO casi al borde las lágrimas.

Según el dirigente, el club manejó cerca de $6 millones para encarar la LigaPro, en la que logró entrar al hexagonal final, así como la Copa Sudamericana, donde llegó a los octavos de final; mientras que el jueves, en la Copa Ecuador, pudo al fin gritar ‘soy campeón’.

Otro de los artífices de esta histórica gesta de la institución fue el entrenador ecuatoriano Diego Martínez, quien se mostró muy contento por el título. “Cambiamos la historia, el cuento. Nos quitamos por fin esas etiquetas de que nos quedábamos cerca y no lográbamos nada. Hoy Católica es un equipo campeón”, festejó mientras era bañado con cerveza por sus dirigidos en señal de festejo.

Lo que se viene

Si hay dos personas que pueden hablar del proceso que ha tenido la Chatoleí y de las proyecciones que ahora se le presentan, son el director técnico argentino Jorge Célico y el hasta hace poco gerente deportivo del club y exfutbolista Francisco ‘Paquico’ Correa.

“Es una culminación exitosa. Era algo que estuvimos buscando por muchísimos años y no se terminaba de concretar, hasta que por fin lo hicimos. Y digo ‘lo hicimos’ porque me siento parte del título. Es el inicio de grandes cosas”, le comentó contento a EXPRESO Célico.

Célico, quien tiene el récord de ser el entrenador que más tiempo seguido dirigió a un equipo, entre 2009 y 2017, manifestó que al club “ahora se le van a facilitar un poco más las cosas para cosechar nuevos logros, ya que no va a tener la presión de quedarse siempre en el ‘casi’. Ahora el objetivo será ganar la LigaPro”.

Por su parte Correa, quien estuvo por seis años al frente de la gerencia deportiva del Trencito Azul, resaltó: “El título es producto del trabajo en equipo para poder estructurar una plantilla y un cuerpo técnico capaz de dar una alegría de este tipo”. Y añadió: “El reclutamiento y renovación de varios jugadores, además de la estabilidad financiera, ayudaron a obtener el logro”.

Hinchas de la Católica llegaron a un Olímpico Atahualpa que no se llenó. KARINA DEFAS / EXPRESO

Un sueño de 62 años

En 1963 la Pontificia Universidad Católica de Quito creó el equipo de fútbol con el propósito de que los estudiantes, campeones del Torneo Interuniversitario de ese año en Guayaquil, sigan en actividad a la par de su formación académica.

Con el pasar del tiempo se convirtió en un club profesional, que logró dos subcampeonatos nacionales, en 1973 y 1979, este último marcado por la polémica.

Resulta que ese año, Emelec y la Chatoleí disputaron el título en la liguilla final. Los eléctricos tuvieron un resultado adverso ante Manta Sport, pero en ese partido ambos jugaron con camisetas similares, por lo que los azules le pidieron a la Ecuatoriana de Fútbol que repitiera el cotejo, en el que finalmente los azules terminaron ganando y quedándose con la copa.

Tras esos años de gloria y protagonismo, Universidad Católica descendió a la Segunda Categoría, en la que permaneció por cerca de 15 años, hasta su retorno en 2007, aunque volvió a descender al año siguiente. Finalmente se estabilizó en la Serie A de la mano de Célico, en 2009.

Luego de un proceso de varios años, en los que se mantuvo como protagonista, peleando por el campeonato nacional y consiguiendo clasificaciones a torneos internacionales, el jueves levantó al fin su primer trofeo nacional.

