Ecuador regresa con 20 medallas de Festival Sudamericano de Ajedrez

La delegación ecuatoriana sumó una veintena de medallas, entre ellas varios oros.

El Festival Sudamericano de Ajedrez de la Juventud, celebrado en Cali, Colombia, dejó a Ecuador una participación por las 22 medallas conseguidas con su delegación de más de un centenar de representantes.

RELACIONADAS Ecuador logra podios en el Mundial Junior de Ráquetbol en República Dominicana

El equipo tricolor, compuesto por 108 representantes, le hicieron frente a cerca de 700 jugadores, lo que significó otro récord para el torneo organizado por la Federación Colombiana de Ajedrez (Fecodaz) y la Confederación de Ajedrez de las Américas (CCA). Se disputaron partidas desde las categorías Sub-06 a la Sub-18, en las ramas absoluta y femenina, bajo el sistema suizo y ritmo clásico.

Ecuador sumó 22 medallas en el XXI Festival Sudamericano de Ajedrez de la Juventud en Cali, evento con récord de participación, reuniendo a cerca de 700 jugadores. 🏅🇪🇨



📲 MÁS DETALLES EN: https://t.co/9Ol03hl8iL pic.twitter.com/gogWZLOXX5 — Team Ecuador (@TeamEcuador_Oly) December 18, 2025

En la Modalidad Clásica U18 Femenino, la ecuatoriana Salomé Chamba ganó la medalla de bronce. En U16 Femenino, Odalys Calderón e Ilany Tapia, lograron las medallas de oro y plata, respectivamente.

La historia de la hípica ecuatoriana resumida en un libro de lujo Leer más

Alma Palma se coronó campeona en U10 Femenino, mientras que Shaddai Guzmán completó el podio en la misma categoría con el bronce.

En la Modalidad Rápidas U16 Absoluto, Matías Guerrero alcanzó el oro, seguido de Matías Mancheno, quien obtuvo la plata. En U16 Femenino, Ilany Tapia se consagró con la medalla de oro, mientras que en U12 Femenino, Ana Zhindón se llevó también el primer lugar.

En U14 Femenino, Tamia Farinango fue plata; Alma Palma repitió el éxito, pero en U10 con segundo lugar, mientras que en U08 Femenino, Mía Peralvo se quedó con el vicecampeonato.

Los logros permitieron a los ajedrecistas ecuatorianos ganar puntos importantes en su proyección internacional. Además, el torneo otorgó títulos y normas FIDE, así como cupos directos al Festival Sudamericano de la Juventud 2026 y al Campeonato Panamericano 2026.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!