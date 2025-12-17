Expreso
Ráquetbol Ecuador
Una de las duplas tricolores en el podio Mundial de República Dominicana.Cortesía

Ecuador logra podios en el Mundial Junior de Ráquetbol en República Dominicana

La selección nacional destacó entre 253 atletas de 15 países

Ecuador registró actuaciones relevantes en el XXXVI Campeonato Mundial Junior de Ráquetbol, que se desarrolló en Santo Domingo, República Dominicana, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El certamen contó con la participación de 253 atletas de 15 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, China Taipéi, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala y México, en categorías que van desde U10 hasta U21. En este contexto, la delegación ecuatoriana logró presencia en el podio en distintas modalidades de dobles.

En la categoría dobles varones 14 años, David Bermeo e Ismael López obtuvieron el tercer lugar. En la misma división, Analiz Tamayo y Juan José Dávila se ubicaron también en el tercer puesto en dobles mixtos 14 años.

En categorías superiores, Martín Carchi y Juan David Zea alcanzaron el segundo lugar en dobles varones 18 años, tras avanzar hasta la final del torneo. Además, Carchi sumó un nuevo podio al finalizar tercero en dobles mixtos 21 años, junto a Ma. Ángela Villacreses.

