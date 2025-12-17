Alcaraz: Esto dijo tras separar a Ferrero como entrenador tras más de siete años

El número uno del tenis mundial cerró un ciclo con una carta emotiva

El número uno del mundo Carlos Alcaraz y su entrenador Juan Carlos Ferrero anunciaron este miércoles 17 de diciembre el final de su relación deportiva después de más de siete años. Será Samuel López, quien ya trabajaba con el murciano y compartía labores técnicas con Ferrero, el que se mantenga como responsable en solitario de la carrera del tenista.

“Es muy difícil para mi escribir este post. Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador”, precisó el tenista español en redes sociales.

Juan Carlos Ferrero se hizo cargo de la carrera de Alcaraz en el 2018, cuando el tenista tenía 15 años, y todavía no estaba en el circuito ATP gracias, en gran parte, a la mediación de su agente, Albert Molina.

Ferrero, que entre otros dirigió parte de la carrera del alemán Alexander Zverev, apostó por el murciano, al que ayudó a alcanzar el top 100 en el 2021 y a ganar su primer título ATP en Umag, en el 2021 y su primer Masters 1000, en Miami, en el 2022.

Fue el inicio de la explosión de Carlos Alcaraz, de 22 años, con veinticuatro títulos a sus espaldas, entre ellos seis del Grand Slam, dos Abiertos de Estados Unidos, dos de Wimbledon y dos de Roland Garros.

“Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo”, añadió Alcaraz.

"Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar", subrayó.

Alcaraz recuerda en su mensaje en redes sociales todo lo logrado junto a Ferrero, que, como jugador, también llegó a ser número uno y ganador, una vez, de Roland Garros.

"Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos", pone de relieve.

