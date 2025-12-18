La historia de la hípica ecuatoriana resumida en un libro de lujo

Xavier Muñoz presenta a los fanáticos de las carreras de caballos el Libro de Oro del Turf ecuatoriano

En memoria de Silvio Devoto Passano, periodista hípico, empresario y dirigente deportivo ecuatoriano, se realizará este domingo 21 de diciembre la presentación del Libro de Oro del Turf Ecuatoriano, nombre que lleva la recopilación histórica de la actividad de este deporte en el Ecuador.

El hipódromo Miguel Salem Dibo, recinto emblemático de carreras de caballos, ubicado en el cantón Samborodón, será el lugar donde conocedores de esta actividad se darán cita para rendir tributo y recordar los años de oro hasta la actualidad de un pasión arraigada a la cultura de la provincia y del país.

Te puede interesar: La Finalissima entre España y Argentina: Fecha, hora y sede 2026

El periodista Xavier Muñoz es uno de los realizadores de la obra que consta de dos tomos, cada uno con más de 800 páginas que guarda en detalle la historia desde la llegada de la actividad al país en los años 1.900, con sedes, personajes, jinetes, studs, testimonio y todo lo necesario para tener una idea del impacto y la importancia de la hípica en Ecuador.

“En algún lugar del infinito, el alma de Silvio Devoto Passano (Sidepa) estará celebrando que este sueño que dejó inconcluso, con su repentina partida, se ha completado”, dice parte el prólogo.

¿Quién fue Silvio Devoto Passano?

The Best: ¿Cómo se eligen los ganadores del premio The Best? Leer más

Silvio Antonio Devoto Passano, nacido el 20 de mayo de 1937 en Ecuador, fue un destacado empresario, periodista y dirigente deportivo que dejó una huella significativa en el ámbito del fútbol y la hípica en el país. Durante su trayectoria, ocupó la presidencia del Barcelona Sporting Club entre 1973 y 1975.

Además, Devoto Passano se desempeñó como cronista especializado en turf, colaborando en publicaciones como La Razón y Expreso, donde sus artículos destacaban por su estilo literario y su pasión por las carreras de caballos, un deporte que competía en popularidad con el fútbol en décadas pasadas.

Devoto Passano falleció el 30 de marzo de 2020 a los 82 años, dejando un legado recordado por sus colegas y la comunidad deportiva. En su honor, se han disputado clásicos hípicos que llevan su nombre, reconociendo su contribución como amante de la hípica y figura activa en el periodismo deportivo.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!