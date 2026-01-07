Medias de nylon: la tendencia que vuelve en el 2026

Descubra por qué las medias de nylon vuelven a ser protagonistas del armario femenino.

Ya sea con faldas midi, vestidos sobrios o estilismos nocturnos, las medias nylon se volvieron parte esencial de ese delicado y coqueto estilo de mediados del siglo XX que hoy las fashionistas toman como referencia.

Por eso, décadas después, regresan con fuerza al radar de las tendencias y se adaptan al presente con nuevas texturas, transparencias y guiños modernos.

De día o de noche, reaparecen como ese detalle sutil que transforma un look simple en uno pensado, confirmando que la elegancia, cuando es auténtica, nunca pasa de moda.

Cristina Wagner: Negro con actitud

La creadora de contenido Cristina Wagner apuesta por un look sobrio y femenino con medias de nylon negras finas, combinadas con un vestido corto de escote redondo cerrado, hombros rectos y tela satinada que aporta brillo sutil y movimiento.

Completa el estilismo con stilettos de punta fina en charol, un bolso mini borgoña y joyería dorada, en un equilibrio perfecto entre elegancia y actitud. Esta opción es ideal para un evento en la noche y lugares con clima frío.

Yamila Vanil: Blanco etéreo



La virreina de Guayaquil, Yamila Vanil, demuestra que las medias de nylon blancas también funcionan fuera de lo tradicional. En este look nocturno, las combina con un vestido corto de escote recto, estructura tipo corsé y falda con volumen.

La tela con acabado satinado realza su silueta y crea un contraste sutil con la ligereza de las medias. Los tacones en tono marfil y el bolso pequeño terminan de reforzar una estética romántica y sofisticada, ideal para una noche especial o, por qué no, una velada romántica.

Wendy Landa: Clásico urbano

Wendy Landa eligió lucir las medias de nylon negras en un terreno más urbano y relajado. Durante su paso por la capital de la moda, Nueva York, la influencer las combinó con un vestido estampado y botines blancos. El resultado fue un interesante y bien logrado equilibrio entre lo clásico y lo moderno.

Con esta propuesta, la creadora de contenido adapta perfectamente su look a una caminata durante el día. Esta opción es un guiño parisino, con actitud contemporánea.

Fiorella Cervantes: Delicado contraste

La creadora de contenido Fiorella Cervantes se arriesga a usar medias de nylon cortas y oscuras, y demuestra así que el contraste también juega a favor.

Las combina con vestido corto de escote corazón, mangas largas y tela de encaje semitransparente.

Las medias equilibran la feminidad del encaje y aportan dinamismo al look, que se complementa con tacones bicolor y un bolso pequeño de mano.

Se trata de una mezcla elegante y editorial, en la que las texturas juegan un papel protagónico.

De Hollywood al street style

Si alguien supo convertir las medias de nylon en un gesto de estilo eterno en Hollywood, esa fue la actriz británica Audrey Hepburn, especialmente durante las décadas de los años 50 y 60, cuando su estética elegante y minimalista marcó a toda una generación. En la actualidad, ese legado se reinterpreta desde una mirada contemporánea y vuelve a tomar fuerza de la mano de celebridades que las integran con naturalidad a sus looks.

Por ejemplo, la modelo Bella Hadid las ha llevado en múltiples ocasiones, combinadas con minifaldas, stilettos y abrigos estructurados, para lograr looks que se sienten provocadores pero muy bien pensados.

La modelo y empresaria Kendall Jenner también apuesta por versiones negras y traslúcidas, integradas a estilismos minimalistas con vestidos ajustados o faldas lápiz y zapatos de punta fina. Y la actriz Sydney Sweeney las ha lucido en alfombras rojas y eventos nocturnos, con siluetas románticas y transparencias sutiles que realzan su feminidad.

El arte de llevarlas bien

Para la asesora de imagen Liss Monserrate, las medias de nylon no son un simple complemento, funcionan como una herramienta poderosa cuando se usan con intención. Desde su mirada, la clave está en entender que este accesorio comunica tanto como una prenda principal y, bien elegido, puede elevar cualquier look.

Entre sus principales recomendaciones, la experta destaca la importancia de elegir el tono correcto, procurando que sea lo más cercano posible al color natural de la piel, especialmente en contextos profesionales. También sugiere cuidar la transparencia: “Mientras más formal sea el entorno, más finas y discretas deben ser las medias”.

Otro punto clave es revisar siempre su estado. Una media corrida, demasiado brillosa o desgastada puede arruinar por completo una imagen prolija.

Recalca que son ideales para reuniones formales, eventos profesionales o climas fríos, y que la comodidad también juega un rol esencial. “Una media que aprieta o incomoda afecta su postura y seguridad. La elegancia empieza por sentirse bien. Las medias deben complementar su estilo personal, no son un disfraz”.

Tips extras

Los colores negro, nude, gris o chocolate funcionan perfecto para un look elegante. Las blancas también están en tendencia, especialmente a media pierna. Si es alta, puede jugar con contrastes sin perder equilibrio.

Los tonos como lavanda, moca, rojo o gris empiezan a tomar protagonismo, aportando frescura sin perder sofisticación.

Las medias con textura ya cumplen un rol protagónico. Combínelas con prendas lisas y apueste por una paleta monocromática o neutra para mantener el balance visual.

