Las 7 tendencias de moda que destacarán en el 2026

El 2026 inicia con una vibrante industria textil que apuesta por el equilibrio entre estilo, comodidad y lujo. Tras un año marcado por tendencias intensas y propuestas llamativas, la moda gira hacia siluetas más relajadas, colores que transmiten calma y detalles que hablan de elegancia más que de exceso. Nuevas siluetas, colores y texturas empiezan a tomar fuerza, invitando a jugar con nuestro armario desde una mirada más creativa y fashionista.

1. El regreso de los cinturones anchos

Para la consultora de moda Pamela Monteverde, los cinturones se consolidan como uno de los accesorios clave del 2026, dejando de ser solo funcionales para convertirse en el centro del look. Durante el 2025 los vimos marcar siluetas en estilismos de figuras como Zendaya, Bella Hadid y Kim Kardashian, quienes los usaron sobre blazers, vestidos o pantalones de tiro alto. Además, la creadora de contenido ecuatoriana Sara Granja, también disfruta usarlo en sus outfits diarios.

Este accesorio favorece especialmente a cuerpos rectangulares y tipo reloj de arena, aunque bien utilizado puede estilizar cualquier silueta y aportar estructura sin sacrificar comodidad.

2. Sí a los vestidos globos

Las divertidas prendas globo se afianzan como una de las nuevas siluetas protagonistas, dejando atrás los looks skinny o de ajuste extremo. Durante el 2025, ya se dejaron ver en los looks de celebridades como Ashley Park y Emma Chamberlain, quienes los incorporaron en estilismos urbanos y sofisticados. Su volumen en la zona de caderas y muslos, los convierte en una prenda cómoda pero con intención. Se recomiendan combinarlos con blusas ceñidas al cuerpo para equilibrar proporciones y favorecen especialmente a cuerpos rectos o tipo triángulo invertido, porque aportan volumen en la zona inferior del cuerpo y crean una silueta visualmente armónica.

3. Transparencia en cada paso

Los tacones con diseños transparentes de vinilo se posicionan como una de las apuestas más llamativas para este año, al aportar frescura y un aire moderno a cualquier estilismo. Durante el 2025, fueron elegidos por fashionistas como Kylie Jenner, quien apostó por sandalias y tacones de este estilo en eventos y apariciones públicas, así como Meghan Fox, que los integró en looks más audaces y modernos. Este tipo de calzado funciona como un comodín que alarga visualmente la silueta y permite que el resto del outfit tome protagonismo.

4. Flecos en movimiento

Estos diseños con movimiento destacaron en el 2025 y lo seguirán haciendo por su capacidad de aportar dinamismo, textura y fluidez tanto en prendas como en accesorios. Luciana Guschmer es una de las fashionistas locales que lo usó el año pasado y casas de moda como Bottega Veneta, Ferragamo y Loewe los mostraron en sus pasarelas más recientes en vestidos, faldas, bolsos y calzado, apostando por diseños que cobran vida mientras la persona está en movimiento. Para llevarlos en el día a día, se recomienda equilibrarlos con prendas lisas y cortes simples, dejando que los flecos sean el foco visual.

5. Lencería a la vista



La lencería y los pijamas dejan de ser un elemento oculto para convertirse en protagonistas de los looks. Para Monteverde, esta tendencia se consolidará en el 2026 como una forma de destacar la sensualidad y la elegancia. Dolce & Gabbana, Miu Miu, Jacquemus y Versace son algunas de las casas de moda que han apostado por corsets, bralettes y tejidos translúcidos integrados en combinaciones para el día y la noche. ¿Cómo lucir esta tendencia sin fallar en el intento? La clave está en el equilibrio: combinar piezas de lencería con sastrería, blazers oversize o pantalones de líneas limpias.

6. Animal print atemporal



Los estampados inspirados en la fauna (como leopardo, cebra y serpiente) mantienen su presencia, confirmando que no son una moda pasajera sino un recurso estilístico frecuente. En las pasarelas recientes, firmas como Roberto Cavalli, Saint Laurent y Balmain han apostado por estos estampados tanto en prendas protagonistas como en accesorios.

Además, en la moda local también es usado con frecuencia y un ejemplo de esto es el look escogido por la creadora de contenido Mónica Crespo. Favorecen a todo tipo de cuerpos, y actualmente, es posible usarlo tanto en eventos informales, como casuales o formales. ¡Cada uno crea sus propias reglas en la moda!

7. Lunares creativos



Este clásico patrón regresa con fuerza en el 2026 para consolidarse como uno de los nuevos básicos del armario femenino. Para Pamela Monteverde, este estampado reaparece con una versatilidad renovada, adaptándose con facilidad a distintos estilos y siluetas. Durante el 2025, fue elegido por figuras internacionales como Ariana Grande, Hailey Bieber y Dua Lipa, quienes lo reinterpretaron en looks elegantes y contemporáneos. En la escena local, creadoras de contenido como Natalia Reggae también apostaron por los lunares, llevándolos tanto en outfits de día como en encuentros más relajados, como un brunch en casa con amigas. Para un estilo clásico, se recomienda combinarlos con prendas de un solo color. En cambio, quienes disfrutan de looks más arriesgados y modernos pueden atreverse a mezclarlos con otros estampados, como los cuadros.

