Guía capilar para la temporada playera

La temporada playera se acerca y, antes de ir a disfrutar de días de relax y diversión, es clave preparar el cabello para que el agua salada del mar y la radiación solar no le pasen factura. Con algunos cuidados previos, durante y después; es posible mantener el pelo saludable, suave y lleno de brillo, incluso después de varios días junto al océano.

Antes de ir a la arena



La estilista y experta capilar Patricia Carvajal recalca que la clave está en preparar el cabello con anticipación. Recomienda realizar tratamientos de hidratación profunda o nutrición días antes del viaje, ya que ayudan a fortalecer la fibra capilar. Evitar el exceso de herramientas de calor como planchas y secadores también es fundamental, para que el pelo no llegue debilitado a la exposición solar. Además, sugiere apostar por productos con ingredientes hidratantes que mantengan el cabello más resistente, manejable y con brillo desde el primer día.

Durante los días en el mar

Si ya está en la playa, aplicar una crema hidratante con protector solar antes de entrar al mar, ayuda a crear una barrera que reduce la resequedad y el quiebre. En lugar de llevar el cabello suelto, prefiera peinados como trenzas suaves o recogidos ligeros con vinchas o moños de seda, que disminuyen el enredo y evitan que el cuero cabelludo quede totalmente expuesto al sol.

Francesca Cipriani: su evolución tras 10 años de ser Miss Ecuador Leer más

Al salir del mar o la piscina, se recomienda soltar el pelo y enjuagar de inmediato con agua dulce, dejarlo secar al aire libre y peinarlo con cepillos de dientes anchos para evitar la fricción. Si lo desea, puede volver a aplicar crema de cabello para aportar hidratación, suavidad y crear una película de defensa frente a los agentes externos.

Al volver a casa

Al volver a casa Carvajal recomienda enfocarse en la recuperación del cabello. Aplique mascarillas hidratantes o reparadoras, una o dos veces por semana, priorizando fórmulas con ingredientes nutritivos que devuelvan la suavidad y elasticidad a la fibra capilar. Además, es importante darle un descanso al cabello evitando por algunos días el uso de planchas, secadores o tratamientos químicos, y reforzar la hidratación con cremas sin enjuague o sérums ligeros.

Tip clave

Si desea realizarse un diseño de color, lo ideal es hacerlo después de la temporada de playa. El sol, la sal y el cloro de la piscina pueden alterar el resultado y hacer que el tono cambie, se oxide o pierda intensidad si se aplica antes del viaje.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!