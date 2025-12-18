Liga de Quito vs. Católica: canal, hora y dónde ver EN VIVO | Final Copa Ecuador 2025

La Católica busca su primer título oficial de su historia ante una Liga de Quito con experiencia en finales

La Final Copa Ecuador 2025 se librará el jueves 18 de diciembre, cuando Liga de Quito y Universidad Católica se enfrenten en una final histórica. El compromiso está programado para las 19:00 y se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, escenario que albergará por primera vez una definición entre albos y camaratas en este torneo.

El encuentro marcará un hito, ya que será la primera final de Copa Ecuador entre ambos clubes. Universidad Católica buscará conquistar el primer título oficial de su historia, mientras que Liga de Quito intentará sumar su segunda corona en este certamen y ampliar su palmarés a nivel local.

Camino asegurado a la Copa Libertadores

Camaratas registran dos victorias, un empate y una derrota antes los albos en la LigaPro 2025. cortesía

Más allá del trofeo, la final tendrá un alto valor simbólico. Tanto Liga de Quito como Universidad Católica llegan con la tranquilidad de tener asegurada su clasificación a la próxima Copa Libertadores, gracias a su posición en la tabla de la LigaPro, lo que convierte el duelo en una disputa directa por prestigio y jerarquía futbolística.

Canal, hora y dónde ver EN VIVO la final

La transmisión de la final de la Copa Ecuador 2025 estará a cargo de DSports, señal disponible en los canales 610 y 1610 HD de DIRECTV, además de la plataforma de streaming DGO. La cobertura especial iniciará desde las 16:30 y se extenderá hasta las 21:30, con análisis previo y post partido.

Posible alineación de Liga de Quito

Alexander Domínguez; Ricardo Adé, Gian Allala, Leonel Quiñónez; Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Lisandro Alzugaray, José Quintero, Bryan Ramírez; Jeison Medina.

Posible alineación de Universidad Católica

Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Jhon Chancellor, Eddy Mejía; Daniel Clavijo, Jerónimo Cacciabue, Mauro Díaz; Azarías Londoño, Mauricio Alonso, José Fajardo.

🤩¡Todo listo en el Olímpico Atahualpa para la final de la Copa Ecuador Ecuabet DIRECTV!#CopaEcuadorEcuabetDIRECTV 🏆🇪🇨 pic.twitter.com/XCCGZ9RYJh — Copa Ecuador (@CopaEcuador) December 18, 2025

