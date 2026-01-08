Gobierno de Noboa promete cobertura nacional de fármacos en casas de salud para 2026

El régimen inicia el año con gabinete social en territorio y destaca avances en salud y reducción en desnutrición infantil

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, en una entrevista en Teleamazonas, detalló que el Ejecutivo mantiene operativa su estructura institucional. Las actividades se desarrollan bajo la conducción de la presidenta encargada, María José Pinto.

“Tenemos aquí a los ministros y tenemos una presidenta encargada que está trabajando”, afirmó Morillo. Indicó que la jornada incluyó el traslado hacia Santa Elena. Allí se realizó una reunión estratégica con autoridades del sector social. El objetivo fue revisar prioridades para el inicio del año.

Gabinete social arranca con enfoque territorial

La ministra explicó que en Santa Elena se instaló el primer gabinete social del año. Este espacio permitió evaluar temas sensibles como la atención sanitaria. Morillo sostuvo que el Gobierno apuesta por un modelo de gestión en territorio. “Vamos a tener un modelo de gestión de territorio con resultados”, enfatizó.

Uno de los anuncios centrales estuvo relacionado con el sistema de salud pública. Morillo aseguró que el abastecimiento de medicinas será una prioridad inmediata. “En el primer trimestre ya vamos a abastecer de medicinas a todas las casas de salud a escala nacional”, declaró. Según la ministra, este proceso ya comenzó a registrarse.

Vicepresidencia y seguimiento social

Durante la entrevista, Morillo destacó el papel de la vicepresidenta en la agenda gubernamental. Señaló que ha realizado recorridos desde el inicio de la administración. “La vicepresidenta ha estado haciendo recorridos”, indicó. Añadió que trabaja directamente en las acciones delegadas por el presidente.

La funcionaria subrayó que este acompañamiento continúa en la actual etapa. Como presidenta encargada, María José Pinto mantiene coordinación directa con los ministros. “Está caminando junto a los ministros”, dijo Morillo. Este esquema busca acelerar la ejecución de políticas públicas.

Desnutrición infantil y resultados en evaluación

MSP confirma stock de medicamentos hasta 2026, pese a denuncias de desabastecimiento Leer más

Otro de los puntos abordados fue la desnutrición crónica infantil. Morillo aseguró que existen resultados positivos en este ámbito. “Hay una disminución significativa”, señaló. Atribuyó este avance al trabajo articulado entre instituciones.

La ministra insistió en que el Gobierno busca mostrar resultados medibles durante el año. Las acciones, explicó, se evalúan directamente en territorio. La prioridad, afirmó, es que las políticas sociales tengan impacto real en la población. El gabinete social continuará reuniéndose en distintas provincias.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ