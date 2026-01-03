La salud pública del Ecuador: de la crisis a la solución

Necesidad. La ciudadanía se ha quejado porque no hay cupos para ser atendidos por médicos. Expertos piden contratar más especialistas.

El sector de la salud se ha consolidado como una de las áreas más afectadas por deficiencias estructurales y fallas persistentes en el país. Aun así, Ecuador cerró otro año sin evidenciar avances significativos, ni tampoco una estrategia clara que permita enfrentar y corregir de manera efectiva en 2026 estas dificultades, que se vienen arrastrando desde hace años.

Acciones gubernamentales en el área de salud

El primer intento del Gobierno de Daniel Noboa para solucionar esta problemática fue la creación del Comité Nacional de Salud Pública, en agosto de 2025. Allí supuestamente “se trazó la hoja de ruta para cumplir con la disposición presidencial de emprender acciones institucionales e interinstitucionales para la planificación, ejecución y seguimiento de actividades destinadas a mejorar los servicios de salud pública”.

Y a pesar de que uno de los primeros anuncios del Comité fue la compra masiva y centralizada de medicinas e insumos, los hospitales y centros de salud han continuado enfrentando graves faltantes de fármacos. Eso que demostró que las supuestas medidas implementadas no lograron resolver uno de los problemas de este sector.

LE INVITAMOS A LEER: Justicia bajo presión: vacíos del Estado para proteger a sus jueces anticorrupción

Pinto sobre crisis en salud: "Ya sabemos qué hacer, pero el presupuesto es limitado" Leer más

Vicepresidenta al mando del MSP

El 18 de noviembre, María José Pinto, vicepresidenta de la República, asumió la batuta del Ministerio de Salud Pública (MSP) por orden del primer mandatario.

En un video que difundió a través de las plataformas sociales del MSP, la Vicepresidencia y sus cuentas personales, reveló que recién había solicitado que se levantara “un análisis profundo e inmediato de la situación de hospitales, centros de salud, compras de medicinas, entre otros temas”, con el fin de que “nos facilite tomar decisiones lo más rápido posible”.

Esta acción fue criticada por la ciudadanía, dado que Pinto forma parte del Comité desde su creación. En las plataformas sociales donde se difundió el video, varios usuarios expresaron su opinión sobre el estado del sistema de salud y señalaron, a su criterio, las medidas que la funcionaria debería tomar.

Promesa incumplida de Pinto

Y aunque Pinto aseguró que “luego de esto daré a conocer por estas redes (personal, del MSP y de la Vicepresidencia) las primeras acciones”, todavía no lo ha hecho. Eso a pesar de que el 24 de diciembre la funcionaria reveló que ya contaba con un diagnóstico sobre la situación de esta cartera de Estado. Según sus primeras declaraciones, Pinto afirmó que “no todo el sector de la salud está en crisis”, pero entre los problemas que identificó se refirió a la infraestructura, la seguridad en la Costa, la dispersión geográfica en la región Amazónica y la desconfianza de la población hacia la medicina tradicional en la Sierra.

EXPRESO solicitó a la Vicepresidencia información sobre el diagnóstico de la situación del sistema de salud. No obstante, la institución desvió la responsabilidad al Ministerio de Salud, que hasta la fecha tampoco ha entregado la documentación. Pese a esto, cuatro expertos en salud pública conversaron con este Diario y plantearon una ruta estratégica que, según ellos, el sistema debería seguir para mejorar su situación.

LE PODRÍA INTERESAR LEER: Ecuador postula a abogados para la Corte Permanente de Arbitraje; hay críticas

Con voluntad política y recursos económicos, la operatividad del sistema se recuperaría en 90 días. Francisco Andino

Exministro de Salud

¿Cuál debería ser la primera acción para mejorar el sistema sanitario?

Lo primordial, enfatiza Ricardo Cañizares, médico, docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y exviceministro de Salud, es “que el Gobierno transparente el diagnóstico que supuestamente tiene”. Y no solo eso, sino que esta información sea utilizada en la búsqueda de soluciones y no simplemente para mercadearla, agrega.

En segundo lugar, señala que el Ministerio de Salud debe dejar de operar con “piloto automático y sin liderazgo”. Por ello, Cañizares considera fundamental que el próximo ministro sea una persona con experiencia y conocimiento, y que no sea designada únicamente para resolver un problema puntual. “El que tengamos medicinas en todos los hospitales solo reducirá la presión mediática, pero no solucionará el problema real, que es estructural. Necesitamos decisiones basadas en evidencia científica y no en cuestiones meramente políticas”.

Por ello, es necesario que exista una política de Estado y que se establezca una hoja de ruta que sea cumplida por todos los ministros que asuman la cartera de Salud, señala el galeno Nicolás Jara, exviceministro del ramo. Para ello, es fundamental aclarar el concepto de salud pública, porque “el tema no es fortalecer hospitales, porque no se llama Ministerio de la Enfermedad. La salud pública implica evitar que la ciudadanía se enferme”. En consecuencia, la clave se centraría en fortalecer la atención primaria.

LE SUGERIMOS LEER: Justicia bajo presión: vacíos del Estado para proteger a sus jueces anticorrupción

Proliferación. Es fundamental la medicina preventiva para que no aumenten las enfermedades transmisibles. Freddy Rodríguez

La ausencia de un titular fijo en el Ministerio de Salud inquieta a médicos Leer más

Otras acciones a ejecutar

Es fundamental implementar programas permanentes de comunicación, promoción y educación en salud. Sin embargo, “el Gobierno destina menos presupuesto a la prevención y hay más demandas de atención de salud”, denuncia Cañizares, lo que ha provocado la persistencia de enfermedades transmisibles como la influenza y la tosferina. Además advierte que con la llegada de la época lluviosa, la Costa enfrentará un alto riesgo de brotes de dengue.

A ello se suma el incremento de enfermedades no transmisibles, como la diabetes y la hipertensión, que “tampoco han sido abordadas desde la salud pública”. El galeno señala que estudios realizados en Guayaquil revelan que las principales causas de muerte son los problemas cardiovasculares, infartos y derrames cerebrovasculares, lo que evidencia una ausencia de control efectivo sobre factores de riesgo como la diabetes, la obesidad y la hipertensión. Por ello insiste en que el Ministerio de Salud Pública también debe actuar urgentemente.

Asimismo, Jara considera indispensable descongestionar los hospitales, para lo cual recomienda que la atención hospitalaria (tanto del MSP como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el de las Fuerzas Armadas y de la Policía) se limite a pacientes derivados desde los establecimientos de primer nivel de atención. “La mayoría de los pacientes que están en los hospitales tienen enfermedades crónicas no transmisibles que pueden ser controladas en un centro médico de atención primaria”.

Y agrega que ningún prestador de salud externo debería ofrecer servicios de odontología ni de medicina de primer nivel, rubros que, a su criterio, deben ser asumidos de manera exclusiva por el MSP.

LE PODRÍA INTERESAR: Quinto Puente: miradas legales advierten vicios en el proceso

Si fortalecemos el nivel primario de salud, vamos a ver que los hospitales se van a descongestionar. Nicolás Jara Exviceministro de Salud

Prevención de enfermedades

Además, Francisco Andino, médico y exministro de Salud, señala que es necesario retomar el trabajo que realizaba la Misión Solidaria Manuela Espejo, ya que esta no solo se centraba en la atención a personas con discapacidad, sino que también estaba desarrollando el mapa genómico del país. En ese sentido, considera que debería convertirse en una política de Estado que a todos los recién nacidos se les realice la prueba del talón, con el fin de garantizar diagnósticos y tratamientos oportunos que permitan prevenir discapacidades físicas o mentales severas.

Asimismo, Andino propone que se establezca la vacunación obligatoria contra el virus del papiloma humano para menores de entre 9 y 11 años, ya que de esta manera se reduciría la incidencia de cáncer. También plantea la necesidad de educar a la población, para que ante síntomas como la gastritis, acuda oportunamente al médico y se realice exámenes, lo que permitiría tratar la enfermedad a tiempo.

De acuerdo con el especialista, al aplicar estas medidas “se evita que haya más enfermos que vayan al tercer y cuarto nivel de atención”.

LEA TAMBIÉN: ¿Persecución política a abogados o acción judicial legítima?

Prevención. Para evitar enfermedades catastróficas en el futuro, los galenos recomiendan vacunar a los niños y adolescentes contra el virus del papiloma humano. CORTESIA: Ministerio de Salud

Si el presupuesto que realmente llega solo alcanza para pagar la nómina, no se van a solucionar los problemas. Ricardo Cañizares Exviceministro de Salud

Incremento de personal de salud

Por otro lado, Jorge Bucaram, expresidente del Colegio de Médicos del Guayas, considera vital también reforzar la seguridad de los médicos rurales, ya que muchos no pueden visitar ciertas comunidades debido a asaltos y extorsiones. Además, frente a las largas esperas para obtener citas médicas, sugiere la contratación de más personal médico especializado.

Según los estándares de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), debería haber 25 médicos por cada 10.000 habitantes, precisa Cañizares. Pese a ello, en Ecuador “el personal de salud prácticamente no se ha incrementado, mientras la demanda de atención ha crecido y no existen suficientes especialistas en todas las provincias”.

Cañizares destaca que el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó recientemente un préstamo de 250 millones de dólares para reducir la incidencia, prevalencia y mortalidad de enfermedades no transmisibles. No obstante, advierte que se trata de deuda pública que deberá pagar la ciudadanía, por lo que exige transparencia sobre su uso: “¿Cuáles son las metas?, ¿qué indicadores usarán?, ¿cómo se distribuirá el presupuesto?, ¿se destinará solo a atender enfermos o también a prevenir enfermedades? Necesitamos saberlo”.

Por último, Andino propone que la compra de la mayoría de medicamentos (unos 400 ítems) se gestione desde el sector público, con Farmasol EP, y que solo con los 150 restantes se proceda a través de regímenes especiales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!