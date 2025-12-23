La ausencia de un titular fijo en el Ministerio de Salud inquieta a médicos

Gremios médicos critican que Noboa prefiera a su círculo en lugar de a especialistas. Inexperiencia agravaría el sistema

El Ministerio de Salud tiene más de un mes sin la autoridad que encabece esa cartera de Estado. La vicepresidenta Pinto está encargada.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) lleva más de un mes sin su titular. El presidente Daniel Noboa encargó esa cartera de Estado, el pasado 18 de noviembre de 2025, a la vicepresidenta María José Pinto y, desde entonces, la entidad ha sumado más cuestionamientos por el manejo del sistema en medio de una crisis de salud marcada por la falta de atención médica, el desabastecimiento de fármacos e insumos, así como los problemas en la administración de los hospitales del Ecuador.

La falta de una cabeza en el ministerio inquieta y hasta desconcierta a varios representantes de los gremios médicos, quienes observan que el cargo se ha entregado por cuota política, lo cual afecta el funcionamiento de la entidad, que necesita de un perfil especializado y técnico.

Según el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco, “el seguir colocando a gente que no está capacitada, sin experticia ni conocimiento, sin saber ni tener idea de lo que necesita la salud pública, pone en juego la salud y la vida de las personas, de la gente pobre, vulnerable”.

¿Por qué no se designa al ministro de Salud?

El representante cree que el Gobierno se niega a designar a un especialista en ese puesto porque “les van a quitar la pequeña cuota de poder” y tilda de “infame mantener sumido al sistema de salud en esta crisis”.

Sostiene que si la situación se agrava, podría causar el colapso del sistema, pues existen 15.000 cirugías represadas en el MSP, 12.000 intervenciones médicas detenidas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y miles de atenciones básicas estancadas.

Aunque los presidentes de los Colegios de Médicos están conscientes de que la designación de Pinto responde a un tema de confianza del presidente, sí tienen reparos.

El titular del Colegio de Médicos de Manabí, Washington Macías, dice que entiende que le delegue la responsabilidad a una funcionaria afín, por cuestiones políticas, acuerdos y relaciones con las otras funciones del Estado. Sin embargo, advierte que “eso influye en la toma de decisiones para designar a otros funcionarios y se requiere tener a personas especialistas y con experiencia en el sector de la salud”.

Una opinión similar tiene Sebastián Pastor, presidente del Colegio Médico de Chimborazo. “El problema es que no cumple con la parte técnica, que conozca de compras públicas, medicamentos, campañas. No es solo cuestión de administrar. Debería tener afinidad por el tema de salud”. El representante cree que la designación de Pinto apuntaría a dar una imagen de cierta “estabilidad, luego de que el MSP tuvo varios ministros” (cinco desde 2023).

Joaury Terán, de la Asociación Nacional de Médicos Rurales (Anamer), estima que la falta de ese titular “afecta bastante porque sentimos que esa autoridad debe estar al frente e ir de la mano con el área de la salud, para que entiendan el manejo de insumos, traslados prioritarios, desabastecimientos, retrasos en sueldos. No tenemos a quien presentarle esas quejas ni sentirnos respaldados”.

El retorno de Martin como asesor

En ese contexto, los representantes de los gremios tienen opiniones divididas sobre el cargo de asesor que Pinto otorgó al exministro Jimmy Martin. Pastor y Terán cuestionan: “¿Por qué lo coloca si se supone que lo sacaron porque hizo las cosas mal? Es una estrategia rara”, alerta Terán.

Para Macías, en cambio, “Martin no tenía culpabilidad. Hizo lo que tenía que hacer. Con pocos recursos administró el sistema de salud”.

Hay riesgo de que el sistema colapse

Desde los gremios decimos que tenemos expertos, gente muy capacitada que puede realizar cambios estructurales para manejar la salud pública, pero se mantiene la cuota política. El riesgo es que el sistema colapse, no hay medicina preventiva.

Santiago Carrasco,

Fed. Médica Ecuatoriana

Un experto en salud debe asumir el cargo

Nos reunimos con la vicepresidenta, le entregamos una propuesta para enfrentar la situación calamitosa y que el sistema de salud cambie. Entendemos que el presidente puede darle las funciones que considere, pero se necesitan especialistas.

Washington Macías

Col. Médicos de Manabí

La falta del ministro crea inestabilidad

Es preocupante que no se designe al titular del MSP. Se genera inestabilidad y desconfianza al momento de tomar decisiones, así como retrasos en la compra de medicamentos. No hay continuidad y se impide que se resuelva la crisis de la salud.

Sebastián Pastor

Colegio Médicos de Chimborazo

Si el cargo es una estrategia, no se entiende

No tiene explicación que, con tanto personal capacitado en el país, no se haya realizado una mesa de trabajo y ver currículums con experiencia. No se entiende la estrategia del Gobierno porque la gente se está muriendo, no tiene salud.

Joaury Terán

Asociación de Médicos Rurales

Cita El Colegio de Médicos de Pichincha también se reunió con Pinto para exponer su preocupación por la crisis de salud y le entregó un plan para superarla.

