En enero 2026, Daniel Noboa se ausentará por 15 días y viajará otros 6 días

Presidente Daniel Noboa decidió ampliar el lapso previsto para sus vacaciones. Pidió licencia entre el 1 y el 15 de enero

El presidente Daniel Noboa tomará licencia para ausentarse entre el 1 y el 15 de enero de 2026.

En enero de 2026, el presidente Daniel Noboa se ausentará del cargo por 15 días y, durante otros seis, cumplirá una agenda internacional. La planificación del primer mes de 2026 incluye tanto su periodo de vacaciones como los viajes previstos a Davos y Bélgica.

Asuntos personales por 15 días

El 27 de noviembre de 2025, en medio de las críticas por los viajes del primer mandatario tras los resultados de la Consulta Popular 2025, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que se detallaron las giras internacionales previstas hasta enero de 2026.

En ese documento también se especificó que, entre el 5 y el 15 de enero de 2026, Noboa destinaría ese tiempo para compartir con su familia. “Los gastos correspondientes a estos días serán totalmente cubiertos con recursos del Presidente”, informó el Ejecutivo.

Sin embargo, el lapso inicialmente previsto para ese periodo familiar fue ampliado. Noboa envió un oficio a la Asamblea Nacional para solicitar una licencia.

En el documento se señala: “Por medio de la presente le saludo cordialmente y, conforme lo establecido en el artículo 146 de la Constitución de la República y el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito por su intermedio a la Asamblea Nacional, licencia del 01 al 15 de enero de 2026 (incluido)”.El oficio fue remitido al presidente de la Asamblea, Niels Olsen (ADN), con fecha 17 de diciembre de 2025.

Es decir, de los 10 días previstos inicialmente para sus vacaciones, el primer mandatario resolvió ampliarlos a 15. Según el documento, la justificación es que la licencia se destinará para “asuntos de carácter personal”.

En 2026 retoma las giras internacionales

A los 15 días de licencia se suman otros siete días en los que Noboa tiene previsto cumplir agenda internacional. Tras su reincorporación, el 16 de enero de 2026, el presidente de la República viajará a Davos para participar en el Foro Económico Mundial, junto a otros jefes de Estado. Este desplazamiento se extenderá hasta el 22 de enero.

El presidente Daniel Noboa ya cumplió una gira internacional que incluyó su desplazamiento por países como España, Emiratos Árabes y Noruega. Cortesía: Presidencia.

Posteriormente, Noboa viajará a Bélgica entre el 22 y el 25 de enero de 2026. Según la Presidencia, el objetivo del viaje es mantener encuentros con representantes de la Unión Europea. “Estas reuniones serán fundamentales para avanzar en la negociación de un acuerdo de inversión”, señaló el Ejecutivo.

Así, durante enero del próximo año, Daniel Noboa estará ausente del cargo con licencia por 15 días y, posteriormente, otros seis días cumplirá una agenda internacional. Es decir, de los 31 días que tiene enero, se prevé que durante 21 el jefe de Estado esté con licencia o fuera del país.