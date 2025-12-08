Daniel Noboa en Emiratos Árabes: ¿Qué se acordó en la visita oficial del Presidente?

Desde el 3 de diciembre de 2025, el presidente Daniel Noboa cumple una nueva agenda internacional

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, continúa con su agenda internacional en Emiratos Árabes Unidos. En este destino, informó el Gobierno Nacional, el régimen espera la apertura de un nuevo mercado para el comercio, así como el fortalecimiento de la cooperación entre naciones.

Hasta el momento, Noboa y su comitiva de ministros se han reunido con el presidente de Emiratos Árabes, el jeque Mohamed binZayed Al Nahyan, así como el vicepresidente Mohammed binRashid Al Maktoum. También se reunió con el príncipe heredero de Abu Dabi y Presidente del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin ZayedAl Nahyan.

En general, el Gobierno ha destacado que la visita de Noboa a Emiratos Árabes se centró en fortalecer la cooperación bilateral y explorar oportunidades en comercio, inversión, tecnología, logística y energías renovables. Asimismo, reafirmar el compromiso de ambas naciones para impulsar alianzas estratégicas y ampliar la colaboración para impulsar el crecimiento económico sostenible.

El presidente @DanielNoboaOk presidió la ceremonia de presentación oficial de la Embajada de Ecuador en Emiratos Árabes Unidos.

Inversión y migración fueron parte de los acuerdos con Emiratos Árabes

Según informó el Gobierno, Ecuador y Emiratos Árabes Unidos acordaron acciones en diversas materias, entre ellas la necesidad de seguir sumando esfuerzos en iniciativas mundiales relacionadas cono la economía y el medioambiente, entre otros temas.

Por ejemplo, ambas partes expresaron su compromiso compartido de finalizar el Acuerdo de Asociación Económica Integral (ACEP), ampliar la cooperación en áreas clave para el crecimiento futuro, como la energía, la sostenibilidad climática y la diversificación de las actividades económicas conjuntas. Además, destacaron la importancia de promover el crecimiento económico bajo en carbono, ampliar las soluciones de energía renovable y apoyar tecnologías resilientes al clima que beneficien a ambos países y sus regiones.

Por otro lado, el Gobierno de Daniel Noboa y Emiratos Árabes Unidos firmaron varios acuerdos clave, entre ellos el Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones, el Memorando de Entendimiento sobre el Corredor Tecnológico y el anuncio de la intención de firmar el Memorando de Entendimiento sobre Migración Circular.

Como parte de su agenda oficial por Emiratos Árabes Unidos, el presidente @DanielNoboaOk mantuvo una reunión con Su Alteza el Jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, gobernante de Ras Al Khaimah. Durante el encuentro, se abordaron temas relacionados con la cooperación, el desarrollo, la…

Emiratos Árabes Unidos abre oportunidad para estudiantes ecuatorianos

Además, Emiratos Árabes Unidos y Ecuador celebraron la oportunidad para que estudiantes ecuatorianos estudien en la Universidad de Inteligencia Artificial Mohamed bin Zayed (MBZUAI) y la Universidad de Nueva York en Abu Dabi (NYUAD) a través de becas financiadas por ese país.

En ese sentido, ambas partes celebraron el lanzamiento del programa destinado a empoderar a 10.000 jóvenes ecuatorianos, implementado en colaboración con la Fundación Dubai Future. La iniciativa busca capacitar a ecuatorianos de entre 18 y 29 años en habilidades avanzadas de IA e ingeniería rápida.

De acuerdo con el Gobierno, estas oportunidades de estudio es un compromiso de ambas naciones con el empoderamiento de la juventud, el impulso a la capacidad digital y la promoción de la participación inclusiva en la economía global de la IA.

