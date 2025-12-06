Noboa cumple agenda en Emiratos Árabes: Hoy asistirá a Casa Ecuador en Grand Prix

El mandatario ecuatoriano confirmó la firma de un tratado y, en horas de la noche, está prevista la cena en Casa Ecuador

El presidente Daniel Noboa cumplió un día más de agenda en su nueva gira internacional. Este 6 de diciembre de 2025, el primer mandatario anunció la firma del Tratado Internacional de Promoción y Protección de Inversiones con los Emiratos Árabes Unidos.

“Nuestro mensaje al mundo es claro: Ecuador está abierto a la inversión, al crecimiento y a las alianzas internacionales”, informó Daniel Noboa mediante una publicación en su perfil de la red social X.

Emiratos Árabes era el segundo país al que acudiría el Jefe de Estado después de su paso por España, donde tuvo un encuentro con la comunidad de ecuatorianos en Madrid. En ese viaje, Noboa entregó becas.

Sobre el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos

El Ejecutivo informó que el tratado permitirá canalizar inversiones hacia sectores estratégicos y prioritarios. “Para los ecuatorianos, esto significa la apertura a un nuevo mercado, con nueva inversión directa, más exportaciones y, por lo tanto, la creación de plazas de empleo”, escribió Noboa.

La firma del tratado estuvo mediada por un encuentro entre el presidente ecuatoriano y su Alteza, Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos.

La agenda en ese país inició oficialmente este 6 de diciembre, aunque Noboa arribó a los Emiratos Árabes el viernes 5 de diciembre de 2025, según la agenda oficial.

Un día después, el mandatario ecuatoriano colocó una ofrenda floral en Wahat Al Karama, "Oasis de la Dignidad", el monumento y memorial dedicado a los soldados y civiles emiratíes caídos en cumplimiento de su deber.

Por la noche, el presidente Noboa tiene previsto asistir a una cena en la Casa Ecuador-Embassy of Nature. Esta se ubica, desde el pasado 4 de diciembre de 2025, en la zona de fanáticos del Grand Prix de Abu Dabi.

La agenda para los siguientes días

Durante el domingo 7 de diciembre de 2025, Noboa asistirá a la ceremonia oficial de presentación de la Embajada de Ecuador en Emiratos Árabes. También tendrá otra reunión bilateral con Su Excelencia Omar Al Olama.

