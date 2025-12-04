Partidos piden señales del Gobierno para respaldar reformas en la Asamblea

La RC condiciona su apoyo por la conducción legislativa, mientras el PSC pide superar el No y abrir el debate

En una de sus primeras declaraciones públicas tras la derrota electoral del referéndum y la consulta popular, el presidente Daniel Noboa trazó el rumbo del resto de su administración: volver a mirar hacia la Asamblea Nacional y apostar por enmiendas a la Constitución.

Esa directriz fue ratificada días después por su bancada legislativa, que a través de Valentina Centeno, Adrián Castro y Nataly Farinango afirmó que le toma la palabra a la oposición para utilizar la vía parlamentaria con el fin de realizar los cambios que el oficialismo considera necesarios para llevar adelante su proyecto político.

Oficialismo reconoce que necesita más votos para sus reformas

Sin embargo, aunque controla la mayoría parlamentaria, el oficialismo reconoció la necesidad de sumar más voluntades e hizo un llamado al resto de fuerzas políticas para que se adhieran a los cambios que impulsará el bloque legislativo, empezando por reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El anuncio no fue recibido de la misma manera por el resto de partidos que integran la Asamblea. El correísmo fue la organización que mostró mayor recelo en apoyar al Gobierno, especialmente después de que no prosperó su intento de diálogo (impulsado por la ministra de Gobierno, Nataly Morillo).

Correísmo cuestiona la conducción legislativa de ADN

De hecho, el asambleísta Blasco Luna le dijo a este Diario que el oficialismo no ha sabido conducir correctamente la Asamblea Nacional, presidida actualmente por Niels Olsen (ADN). “No existe una conducción que priorice las demandas ciudadanas en materia de seguridad, salud, trabajo y bienestar colectivo”, señaló, y advirtió que esa es una línea roja.

Luna añadió que mientras no exista una agenda legislativa programática, no se permita la fiscalización al Ejecutivo y no cese la persecución contra críticos del régimen de Daniel Noboa, “se vuelve inoficioso un apoyo desde el bloque de la Revolución Ciudadana”.

ADN defiende un diálogo “serio” y sin “narrativas repetitivas”

Desde el oficialismo, el asambleísta Adrián Castro aseguró que ADN mantiene las puertas abiertas al diálogo para iniciar esta nueva etapa del Gobierno, tras la derrota en el referéndum y la consulta popular. No obstante, aclaró que las conversaciones no serán a cualquier costo.

“Siempre la bancada ha tenido las puertas abiertas a un diálogo serio, siempre que las divergencias se manejen en un ámbito de objetividad y verdad; cuando se eleve el nivel de la discusión y esta sea con argumentos. Discrepar no está mal, pero cuando se basa en mentiras y narrativas repetitivas, lejos de unir, termina por entorpecer todo intento de diálogo”, enfatizó.

Nuevo choque entre oficialismo y correísmo por el COIP

Y, en los hechos, eso fue lo que ocurrió. Tras el anuncio del diálogo por parte de la nueva ministra de Gobierno, Nataly Morillo, el oficialismo y el correísmo tuvieron un nuevo cruce en el Parlamento. Según explicó la jefa de bloque, Valentina Centeno, todo se debió a que, pese a las conversaciones, el correísmo no estaba dispuesto a apoyar un proyecto de reformas al COIP.

Desde el Partido Social Cristiano (PSC), el asambleísta Alfredo Serrano manifestó que es momento de superar el No expresado por los ecuatorianos en las urnas, y que el oficialismo debe generar un ambiente propicio para debatir las reformas que se consideren pertinentes.

PSC pide superar el resultado electoral y abrir el debate

“Debemos seguir adelante en los cambios en los que podamos ponernos de acuerdo, por eso es necesario dialogar. Nosotros no queremos nada. Lo que queremos es que propongan los cambios, y ahí vamos a estar”, señaló, recordando que el socialcristianismo ya ha hecho pública su lista de prioridades.

Entre esos temas constan la desaparición o limitación del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y del Consejo de la Judicatura; establecer castigos para los funcionarios públicos que no ejecuten por lo menos el 90 % del presupuesto; cadena perpetua para los delincuentes que cometan delitos execrables; el arbitraje internacional; el trabajo por horas; sanciones para quienes manipulen los recursos del Seguro Social; entre otros puntos.

