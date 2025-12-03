Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

MARCELA AGUIÑAGA Y RAFAEL CORREA
Marcela Aguiñaga fue ministra de Estado en el gobierno de Rafael Correa.ARCHIVO: MARCELA AGUIÑAGA

Aguiñaga dedica emotivas palabras a Correa: "De él aprendí la mística del trabajo"

La también prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció su salida del movimiento Revolución Ciudadana

Con un nudo en la garganta, la prefecta del Guayas, Marcel Aguiñaga, anunció este 3 de diciembre de 2025 su salida del movimiento Revolución Ciudadana. Más allá de dirigirse a la militancia, dedicó un mensaje emotivo para el expresidente y líder del partido, Rafael Correa.

RELACIONADAS

Tras la crisis generada por la reunión con la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, la relación entre Aguiñaga y Correa se resquebrajó al punto que el expresidente públicamente quitó su respaldo a una eventual reelección en la Prefectura del Guayas.

Incluso el expresidente Correa empezó a referirse en duros términos a Aguiñaga en sus redes sociales, incluso cuestionando su trabajo en la Prefectura por su relación con diferentes actores políticos, incluido el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

El emotivo mensaje de Marcela Aguiñaga a Rafael Correa

Pese a la dura reacción de Correa, a través de un video en que anunció su salida y agradeció a la militancia, la prefecta Marcela Aguiñaga dedicó unos segundos de su mensaje para dedicar unas emotivas palabras para el expresidente y líder de la Revolución Ciudadana.

RELACIONADAS

"Quiero agradecer a mi amigo, el presidente Rafael Correa. De él aprendí, en su gobierno, la mística  de trabajo, el profundo amor por el servicio público, la dedicación a nuestro país. Y solo tengo para  él palabras de profunda gratitud", dijo Aguiñaga.

Aguiñaga también aprovechó para señalar que, aunque ha sido "despojada" del movimiento, continuará con los valores que aprendió en el partido en el cual militó por más de de una década e incluso recuperó tras la eliminación del exAlainza PAIS.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Aguiñaga dedica emotivas palabras a Correa: "De él aprendí la mística del trabajo"

  2. Capacitación para mipymes con MercadoLibre: ¿Desde cuándo postular?

  3. La UE quiere reforzar su seguridad económica

  4. Encendida del árbol en Guayaquil: Cuánto durará el cierre en tramo de avenida Malecón

  5. Copa Ecuador 2025: Católica está a un partido de clasificar a Copa Libertadores

LO MÁS VISTO

  1. El precio del huevo se desploma en las granjas y el sector entra en crisis

  2. ¿Qué es ‘La lista negra de las girls’? El registro de infieles que ya llegó a Ecuador

  3. Ecuador: La producción avícola se queda sin ‘pascua navideña’ en este 2025

  4. Décimo tercero para jubilados del IESS: así será el pago en diciembre 2025

  5. ¿Dónde está HealthBird? EXPRESO visitó tres direcciones en EE. UU.: ¿qué halló?

Te recomendamos