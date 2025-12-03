Aguiñaga dedica emotivas palabras a Correa: "De él aprendí la mística del trabajo"

La también prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció su salida del movimiento Revolución Ciudadana

Marcela Aguiñaga fue ministra de Estado en el gobierno de Rafael Correa.

Con un nudo en la garganta, la prefecta del Guayas, Marcel Aguiñaga, anunció este 3 de diciembre de 2025 su salida del movimiento Revolución Ciudadana. Más allá de dirigirse a la militancia, dedicó un mensaje emotivo para el expresidente y líder del partido, Rafael Correa.

Tras la crisis generada por la reunión con la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, la relación entre Aguiñaga y Correa se resquebrajó al punto que el expresidente públicamente quitó su respaldo a una eventual reelección en la Prefectura del Guayas.

Incluso el expresidente Correa empezó a referirse en duros términos a Aguiñaga en sus redes sociales, incluso cuestionando su trabajo en la Prefectura por su relación con diferentes actores políticos, incluido el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

La crisis desencadenada en la Revolución Ciudadana tras la reunión entre las prefectas Marcela Aguiñaga y Lourdes Tibán, de Guayas y Cotopaxi, respectivamente, sigue generando reacciones entre sus protagonistas.



El emotivo mensaje de Marcela Aguiñaga a Rafael Correa

Pese a la dura reacción de Correa, a través de un video en que anunció su salida y agradeció a la militancia, la prefecta Marcela Aguiñaga dedicó unos segundos de su mensaje para dedicar unas emotivas palabras para el expresidente y líder de la Revolución Ciudadana.

"Quiero agradecer a mi amigo, el presidente Rafael Correa. De él aprendí, en su gobierno, la mística de trabajo, el profundo amor por el servicio público, la dedicación a nuestro país. Y solo tengo para él palabras de profunda gratitud", dijo Aguiñaga.

Aguiñaga también aprovechó para señalar que, aunque ha sido "despojada" del movimiento, continuará con los valores que aprendió en el partido en el cual militó por más de de una década e incluso recuperó tras la eliminación del exAlainza PAIS.

Gracias familia, militancia y presidente Rafael Correa.

