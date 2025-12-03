Marcela Aguiñaga anuncia su salida de la Revolución Ciudadana

Entre lágrimas, la prefecta del Guayas realizó el anuncio a través de sus redes sociales

Un final esperado. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció su salida del movimiento Revolución Ciudadana a través de un video publicado en sus redes sociales la tarde de este miércoles 3 de diciembre.

El anuncio de Aguiñaga se produce días después de que el expresidente Rafael Correa advirtiera que se opondría a su reelección bajo el auspicio de la Revolución Ciudadana, luego de que la funcionaria mantuviera una reunión con la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán.

"Hoy doy un paso difícil y doloroso. Y me he tomado el tiempo necesario para reflexionar en calma por el profundo respeto y cariño que le tengo al presidente Rafael Correa y por todo el camino que recorrimos juntos. Por eso, el día de hoy anuncio mi salida del movimiento Revolución Ciudadana", manifestó la prefecta.

Aguiñaga indicó además que en las próximas horas realizará los trámites respectivos para desafiliarse del movimiento. Luego agradeció a su familia y a la militancia de la Revolución Ciudadana, a la que calificó como "la mejor militancia del Ecuador".

Marcela Aguiñaga agradeció a Rafael Correa: "Anhelo que reciba la justicia que merece"

La funcionaria también agradeció a Correa de quien dijo haber aprendido "la mística de trabajo, el amor profundo por el servicio público, la entrega a nuestro país". Y añadió: "Anhelo que en un futuro no muy distante reciba la justicia que tanto merece y que tanto le han negado".

Sin embargo, arremetió contra dirigentes de esa organización. "El movimiento decidió despojarme de mi espacio en la Revolución Ciudadana. Recibo este castigo con serenidad, porque sé que mi tarea aún no termina".

Aguiñaga indicó que comenzará "un nuevo capítulo con las mismas causas". Y siguió: "Pueden apartarme del movimiento, pero no pueden apartarme de mis convicciones, de mis sueños y de mis luchas. Y sobre todo, de mi compromiso con la gente".

Finalmente, la prefecta indicó: "yo sigo y seguiré obrando por la provincia, porque mis principios trascienden a los colores y responden únicamente a la gente".

Gracias familia, militancia y presidente Rafael Correa.

Mi compromiso con Guayas permanece intacto. pic.twitter.com/5PUpdVU3hO — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) December 3, 2025

