Honduras define presidente entre impugnaciones y un CNE dividido

La izquierda denuncia ilegalidades mientras el organismo electoral se dispone a proclamar al conservador Nasry Asfura

Simpatizantes del candidato a la presidencia Nasry 'Tito' Asfura, se manifiestan en la sede del Partido Nacional este miércoles, en Tegucigalpa (Honduras).

La autoridad electoral de Honduras se dispone a proclamar al ganador de las elecciones presidenciales del mes pasado, cuyo conteo de votos lidera el conservador Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El escrutinio llegó el martes, al 99,2%, con una ventaja de menos de un punto porcentual de Asfura sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de derecha y quien aún exige la revisión de miles de actas de votación con supuestas irregularidades.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la noche del martes, 23 de diciembre de 2025, un informe que propone declarar al vencedor de los comicios "con los datos que hasta este momento se tienen a disposición".

No se informó de inmediato cuándo se hará el anuncio, aunque el Partido Nacional (PN) de Asfura aseguró que podría ser este miércoles.

El CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para proclamar al nuevo mandatario y está pendiente la revisión de unas 600 actas con inconsistencias.

288 impugnaciones pendientes

La resolución aprobada este martes por dos de tres consejeros desestimó varias impugnaciones, lo que allana el camino para la designación de un ganador.

"No acepto la declaratoria (...), están impidiendo el conteo voto por voto", dijo este martes Nasralla, del Partido Liberal, en un video difundido en sus redes sociales.

El CNE se encuentra dividido por cuenta de su politización, pues los tres principales partidos se reparten el poder en el organismo y en el tribunal electoral.

"No debo ni puedo participar en un acto ilícito porque me convertiría en cómplice (...). Aquí se consumará un golpe de Estado electoral", dijo el consejero Marlon Ochoa, representante de la izquierda gobernante, tras negarse a votar la resolución.

Según Ochoa, aún deben resolverse 288 impugnaciones, nulidades y reclamos.

El funcionario presentó la noche del martes una denuncia ante la Fiscalía, cercana al gobierno, para que se investiguen presuntos delitos electorales.

