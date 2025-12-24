María Corina Machado alerta sobre amenazas a presos políticos en Venezuela

La dirigente opositora denunció amenazas de ejecución extrajudicial contra detenidos en El Rodeo

La líder opositora venezolana María Corina Machado lanzó una alerta mundial sobre la situación de los presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, en Venezuela. A través de su cuenta en X, Machado aseguró haber recibido información sobre amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra los detenidos, lo que calificó como crímenes de lesa humanidad y violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario.

RELACIONADAS El lenguaje del poder y la identidad en el vestuario de María Corina Machado

En su mensaje, la dirigente subrayó que los presos políticos se encuentran en condición de “rehenes del Estado”, totalmente indefensos y bajo custodia oficial. “El régimen es responsable por cualquier daño físico y psicológico que ocurra a partir de estas amenazas”, enfatizó.

Machado pidió a la comunidad internacional que actúe de manera inmediata para prevenir posibles ejecuciones extrajudiciales y garantizar la vida e integridad de los detenidos.

ALERTA MUNDIAL:

AMENAZAS CONTRA PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA



En las últimas horas he recibido información de las amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, en Venezuela.



Estas amenazas son emitidas… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 24, 2025

Llamado a la comunidad internacional

La denuncia de Machado incluyó un exhorto directo a los organismos internacionales de derechos humanos, solicitando que se activen mecanismos de protección y verificación en Venezuela. La dirigente instó a los gobiernos democráticos y aliados a ejercer presión diplomática urgente, implementar monitoreo internacional y emitir advertencias formales que disuadan al régimen de concretar las amenazas.

“Solicitamos protección inmediata para los presos políticos, acceso a observadores independientes y garantías efectivas de vida e integridad personal. Hay vidas en riesgo hoy”, escribió Machado en su publicación.

Este llamado se suma a las reiteradas denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que han señalado la falta de independencia judicial y el uso del sistema penitenciario como herramienta de persecución política en Venezuela.

Julian Assange cuestiona al Nobel de la Paz y lo llama “instrumento de guerra” Leer más

Crisis carcelaria en Venezuela

La cárcel de El Rodeo, ubicada en el estado Miranda, ha sido escenario de múltiples denuncias por violaciones de derechos humanos. En el pasado, se han reportado motines, condiciones de hacinamiento extremo y falta de acceso a atención médica.

La situación de los presos políticos en Venezuela ha sido documentada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha advertido sobre detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles.

La comunidad internacional ha mantenido un seguimiento constante sobre la situación de los derechos humanos en el país, pero las denuncias recientes elevan la urgencia de medidas concretas para proteger a los detenidos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!