'No deberías volver a Venezuela': Veterano de EE. UU. aconseja a María Corina Machado

Bryan Stern pidió a María Corina Machado no volver a Venezuela tras una operación secreta que la evacuó para recibir el Nobel

María Corina Machado, símbolo de la resistencia venezolana, vive en la clandestinidad y ganó el Nobel de la Paz en 2025

El veterano de guerra estadounidense Bryan Stern, fundador de la organización humanitaria Bull Rescue Foundation, reveló que nadie lo ha contactado para coordinar el eventual retorno de la líder opositora venezolana María Corina Machado a su país y, además, le pidió expresamente que no vuelva por motivos de seguridad.

Stern aseguró que su recomendación responde al alto riesgo que enfrentaría Machado si retorna a Venezuela, donde permanece bajo amenazas constantes y en condición de clandestinidad. Las declaraciones se dieron durante una rueda de prensa virtual concedida a medios internacionales este 11 de diciembre.

“Le dije a María que no debería regresar, porque el mundo la necesita. Prefiero que esté fuera y a salvo, en lugar de que vuelva a estar en peligro”, afirmó Stern, quien lideró la operación secreta que permitió la salida de la opositora desde Caracas.

Una operación secreta para evacuar a la líder opositora

Según detalló Stern, la extracción de Machado fue una operación compleja que tomó entre 15 y 16 horas, en la que se emplearon rutas terrestres, marítimas y aéreas para sacarla de Venezuela sin ser detectada por los organismos de seguridad del régimen.

La misión fue coordinada por Bull Rescue Foundation, una organización especializada en el rescate de ciudadanos estadounidenses y aliados atrapados en zonas de conflicto, crisis humanitaria o desastres naturales. Stern explicó que el operativo se ejecutó bajo estrictas medidas de confidencialidad para evitar filtraciones que pusieran en riesgo la vida de la dirigente política.

“El mundo la necesita”, dice Stern

En declaraciones a una cadena estadounidense, el fundador de Bull Rescue Foundation describió a Machado como una figura emblemática y aseguró que no sería responsable facilitar un escenario en el que pueda ser detenida o sufrir agresiones.

Stern remarcó que el riesgo de un retorno no solo implica una posible detención, sino consecuencias más graves, por lo que insistió en que su seguridad debe ser prioritaria.

Machado mantiene su intención de volver al país

Por su parte, María Corina Machado informó este jueves 11 de diciembre desde Oslo, Noruega, que su intención es regresar a Venezuela, pese a que permanece en la clandestinidad dentro del país debido a las amenazas en su contra.

La opositora logró salir de Caracas tras una operación que se extendió varias horas, lo que le permitió asistir de manera presencial a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz.

Una operación secreta desde el Caribe venezolano

Desde las oficinas de Rocky Point Drive, en la Bahía de Tampa, se coordinó una de las operaciones humanitarias más arriesgadas de los últimos años: la extracción secreta de la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025. AFP

La misión, denominada “Operation Golden Dynamite”, fue ejecutada por Grey Bull Rescue Foundation, una organización liderada por el veterano de fuerzas especiales Bryan Stern. El propio Stern la calificó como la operación “más compleja, de mayor riesgo y de mayor perfil” en la trayectoria del grupo.

Machado permanecía oculta desde hacía casi un año en Venezuela, bajo persecución del gobierno de Nicolás Maduro. Para evacuarla, fue disfrazada y trasladada por tierra hasta la costa del Caribe, donde abordó dos embarcaciones que navegaron durante la noche en condiciones adversas, con olas de hasta tres metros.

Tras cerca de 16 horas de travesía en mar abierto, la líder opositora llegó a un país aliado en el Caribe y posteriormente fue trasladada en avión a Oslo, Noruega. Allí se reencontró con su familia después de dos años y, al no alcanzar a asistir a la ceremonia oficial del Premio Nobel de la Paz, apareció posteriormente en el balcón de un hotel de la capital noruega, donde se dirigió a sus seguidores.

¿Qué es Grey Bull Rescue Foundation?

Grey Bull Rescue Foundation es una organización humanitaria sin fines de lucro, financiada exclusivamente por donaciones privadas. Opera en lo que denomina el “espacio gris”, zonas de conflicto o crisis donde los gobiernos no pueden intervenir de forma directa.

Su equipo está conformado por exintegrantes de fuerzas élite estadounidenses, como Navy SEALs y Green Berets, y asegura haber rescatado a más de 8.000 personas en distintos escenarios de alto riesgo, incluyendo Afganistán, Ucrania, Israel y Gaza.

El rescate de María Corina Machado se convirtió en uno de los operativos más visibles de la organización y puso nuevamente a Tampa en el radar internacional de las misiones humanitarias de alto riesgo.

Bryan Stern, fundador de Grey Bull Rescue, durante una misión en Ucrania. greybullrescue.org

