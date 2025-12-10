Hija de María Corina Machado recibe el nobel por su mamá: ¿Qué pasó con la política?

Ana Corina Sosa y Ricardo Sosa Machado observan la procesión con antorchas en honor a María Corina Machado en Oslo, el 10 de diciembre de 2025.

En la Municipalidad de Oslo, el Comité Noruego del Nobel entregó este miércoles 10 de diciembre, el Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado. Sin embargo, la líder política no pudo asistir: vive en la clandestinidad desde hace más de un año, debido a la represión del régimen de Nicolás Maduro. En su lugar, fue su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien recibió el galardón, en medio de una ovación que subrayó la dimensión histórica del reconocimiento.

El mensaje del Nobel y el llamado a Maduro

El Instituto Nobel destacó que Machado “se ha visto obligada a vivir en la clandestinidad” y que, pese a las amenazas contra su vida, “ha permanecido en el país, una decisión que ha inspirado a millones de personas”.

Durante la ceremonia, el presidente del Comité, Jorgen Watne Frydnes, instó directamente a Nicolás Maduro a aceptar los resultados de las elecciones de 2024 y renunciar a su cargo: “Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia. Porque esa es la voluntad del pueblo venezolano”.

La figura que emergió en 2024

María Corina Machado, de 58 años, saltó a la fama internacional durante las elecciones presidenciales de 2024, cuando se convirtió en la primera opositora en muchos años con posibilidades reales de ganar por voto popular. Aunque su candidatura fue invalidada por el régimen, impulsó una estrategia inédita: unir a la oposición bajo una sola voz y articular un movimiento cívico que trascendió partidos y fronteras.

“Estoy en shock”: la reacción de Machado

Un medio internacional informó que el equipo de prensa de Machado envió un video a la agencia AFP en el que la política se mostró sorprendida por el reconocimiento: “Estoy en shock”, dijo en el mensaje. El Comité Noruego subrayó que el premio no solo reconoce su lucha política, sino también su capacidad de convertir la resistencia en un proyecto colectivo de esperanza.

¿Qué pasó con la política?

Hoy, Machado permanece escondida y trabaja de forma clandestina, mientras su hija se convirtió en la voz visible en Oslo al recibir el Nobel en su nombre. La ausencia de la líder opositora en la ceremonia refleja la tensión política que atraviesa Venezuela: un país donde la represión ha obligado a figuras democráticas a vivir en la sombra, pero donde la llama de la oposición sigue encendida.

