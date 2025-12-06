Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Maduro venezuela
Fotografía cedida por Prensa Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.ZURIMAR CAMPOS/ Prensa Miraflores

Venezuela dice que sus FF.AA. están cada día más listas para responder a agresiones

El país se mantiene alerta por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este sábado 6 de diciembre que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está cada día "más que preparada" para dar una "respuesta contundente" a aquel que se "atreva a agredir" al país, que se mantiene alerta por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, visto por Caracas como un intento de propiciar un cambio de régimen.

"Una Fuerza Armada, hoy más que nunca, cohesionada, unida al pueblo, como nunca antes en la historia de Venezuela. Una Fuerza Armada cada día más profesional, más popular y más preparada para dar una respuesta contundente a aquel que se atreva a agredir la integridad de la patria", manifestó Padrino, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

RELACIONADAS

El titular de Defensa manifestó que, "bajo el liderazgo" del presidente Nicolás Maduro, Venezuela se va a defender "cuando sea necesario" para "mantener íntegra" la patria.

Más temprano, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que el país está en "una revolución pacífica, pero no es una revolución desarmada".

RELACIONADAS

Durante una juramentación de comandos de comunidad bolivarianos, transmitida por VTV desde el estado Monagas (este), Cabello recordó que Maduro ordenó, hace meses, una "resistencia activa prolongada", pero también la "ofensiva permanente" para defender Venezuela.

"Una resistencia activa"

"Una resistencia activa prolongada. ¿Qué significa? El país no se paraliza. Seguimos trabajando, disfrutando, seguimos haciendo lo que hacemos todos los días en este país, pero pendientes de los detalles. (...) No nos podemos dejar arrinconar por nadie", expresó Cabello.

lancha en Venezuela

Nuevo ataque de EEUU a supuesta narcolancha en el Pacífico causa cuatro muertos

Leer más

Asimismo, afirmó que han sido "cuatro meses intensos de amenazas", en referencia al inicio del despliegue militar en el Caribe por parte de Estados Unidos, país al que acusó de ejercer "terrorismo psicológico" contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y contra los venezolanos.

"Todos los días una amenaza. ¿Por qué lo hacen? Porque creen que nos van a doblegar por el miedo. Y no nos conocen. No saben de qué estamos hechos", subrayó el también ministro de Interior.

Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Venezuela ha denunciado como una "amenaza" que busca propiciar un cambio de Gobierno.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Los números del campeón: estadísticas de Independiente del Valle en LigaPro 2025

  2. Pabel Muñoz denuncia trabas del Gobierno y defiende gestión en la Fundación de Quito

  3. WTA 125 de Quito: Luisina Giovannini y Polona Hercog jugarán la final

  4. Juegos Bolivarianos 2025: Ecuador suma oro y bronces en tenis de mesa y karate

  5. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 6 de diciembre

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué requisitos deben cumplir los jubilados para recibir el décimo tercer sueldo?

  2. Estas calles de Guayaquil cambiarán desde el 6 de diciembre

  3. CAL oficialista calificó por primera vez juicio político contra funcionario de Noboa

  4. Corte de luz en Guayas este domingo 7 de noviembre: conozca las zonas afectadas

  5. La inseguridad se cobra la vida de un exfuncionario de la Contraloría

Te recomendamos