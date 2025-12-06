Aerolíneas venezolanas aumentan sus vuelos internacionales tras ola de cancelaciones

Apuestan por la apertura de nuevas rutas hacia destinos como Bogotá y a elevar la frecuencia de viajes a ciudades fronterizas

Las aerolíneas venezolanas están apostando por la apertura de nuevas rutas hacia destinos como Bogotá y a elevar la frecuencia de viajes a ciudades fronterizas, tras la cancelación de vuelos internacionales desde y hacia el país provocada por el aviso estadounidense de precaución al sobrevolar el territorio nacional, lo que coincide con las tensiones derivadas del despliegue aeronaval de EE.UU. en el Caribe.

En entrevista con EFE, la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (AVAVIT), Vicky Herrera, dijo que las compañías nacionales están "paliando la situación" ante la falta de vuelos provocada por las cancelaciones en fila de 12 aerolíneas internacionales en Venezuela.

Laser, por ejemplo, aumentará de cuatro a siete sus viajes semanales a Bogotá a partir del 11 de diciembre, según información compartida a EFE por la AVAVIT. También ha programado "vuelos especiales" en su ruta Caracas-Curazao, con posibilidad de conexión posterior, para el 16, 20, 23 y 27 de diciembre y el 3, 6, 10, 13 y 17 de enero de 2026.

Asimismo, Turpial informó que tendrá nuevas frecuencias en su vuelo desde Valencia hasta Bogotá y anunció que abrió una nueva ruta hacia Medellín.

Por su parte, Rutaca inauguró la ruta Caracas-Bogotá-Caracas los lunes, miércoles y viernes, según información de la AVAVIT.

En Venezuela hay nueve aerolíneas locales y siete vuelan hacia destinos internacionales, aunque algunas de ellas -como Estelar y Laser- han cancelado temporalmente sus vuelos Caracas-Madrid-Caracas, después de que la Agencia Española de Seguridad Aérea lanzara una "alta recomendación" a los operadores civiles de no sobrevolar Venezuela.

Hasta ahora, los destinos oficialmente activos en Venezuela son México, Colombia, Panamá, Curazao, Cuba, China, Rusia, Brasil y San Vicente y las Granadinas, todos operados por líneas nacionales.

Aumento de vuelos a ciudades fronterizas

La presidenta de AVAVIT detalló a EFE que la frecuencia de vuelos semanales hacia el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) aumentó recientemente de 35 a 39 vuelos semanales.

En Táchira está el Puente Internacional Simón Bolívar, principal paso de frontera con Colombia, que conecta con la ciudad de Cúcuta, a donde los pasajeros se han desplazado para viajar y sortear las limitaciones y cancelaciones de vuelos en Venezuela.

"Sabemos que hay un incremento de frecuencia hacia los aeropuertos de frontera. Hay la posibilidad de colocar mayor cantidad de vuelos porque, probablemente, haya un desvío del tráfico hacia esa zona", indicó Herrera.

Además, señaló que las agencias de viajes están ofreciendo alternativas por tierra hasta ciudades como la colombiana Riohacha y venezolanas que están en la frontera, para que los pasajeros completen sus trayectos desde aeropuertos de Colombia.

"Todas las agencias estamos manejando una situación de contingencia, tratando de resolver la situación de pasajeros que tenemos fuera de Venezuela o que tenemos en Venezuela y que necesitan movilizarse a otro país y, en función de ellos, se ha ido haciendo el trabajo", concluyó la presidenta de AVAVIT.

La actual crisis de conectividad aérea en Venezuela se originó tras el aviso emitido el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU., en el que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar este país y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

