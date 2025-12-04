Una posible intervención militar de EE.UU. divide a venezolanos en Florida

Las posturas difieren entre los partidarios de Donald Trump de usar la fuerza para derrocar a Maduro

Personas durante la manifestación convocada por la oposición venezolana para exigir que el gobierno venezolano reconozca la victoria de Edmundo González Urrutia, en Miami, el 17 de agosto de 2024.

¿Debe intervenir Estados Unidos en Venezuela? La pregunta, de actualidad tras el despliegue militar norteamericano en el Caribe, divide a los venezolanos del sur de Florida. Aunque la mayoría apoya un cambio al frente de su país, hay divergencias sobre la mejor forma de conseguirlo.

Para Andrea González, de 38 años, "si hay un sentimiento común entre todos los venezolanos, es el odio" hacia Nicolás Maduro.

Como ella, muchos miembros de la diáspora culpan al presidente de la crisis económica y política que ha provocado el éxodo de casi ocho millones de venezolanos en los últimos años, según la ONU.

Por eso, la mayoría de ellos en Florida apoya a Donald Trump en su política de presión sobre Caracas, aunque éste haya suscitado numerosas críticas por las consecuencias de sus duras medidas migratorias para los venezolanos.

Las posturas difieren entre los partidarios de usar la fuerza para derrocar a Maduro -sobre todo después de su reelección en 2024, denunciada como fraudulenta por la oposición- y quienes, temerosos de las consecuencias de una guerra, prefieren que se agote la vía diplomática.

Desde septiembre, Washington ha lanzado una operación contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de al menos 83 muertos.

Estados Unidos movilizó además al mayor portaviones del mundo, junto con una flota de buques de guerra, y Trump anunció la semana pasada acciones inminentes en el terreno.

Los motivos de este despliegue cerca de Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del mundo, generan dudas, sin embargo, ya que la nación sudamericana tiene un peso bastante inferior a países como Colombia o México en el narcotráfico.

La aerolínea Copa Airlines anuncia que extiende hasta el 12 de diciembre la suspensión temporal de los vuelos desde y hacia Caracas. https://t.co/FNGxZJgJdC pic.twitter.com/EI8wWJIbfz — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 4, 2025

Arma de doble filo

Desde Caracas, Maduro asegura que Washington quiere derrocarlo. Y en Doral, cerca de Miami -donde más del 40% de la población es de origen venezolano-, Diana González espera que así sea.

Lista negra migratoria: EE.UU. paraliza los trámites de residencia para 19 países Leer más

Esta diseñadora de interiores de 47 años apoya al "100%" una intervención en su país para derribar un gobierno al que acusa de ser corrupto y de reprimir a los opositores.

Es la única opción viable, asegura, tras años de intentos pacíficos infructuosos. "No podemos seguir solos, porque es una pelea demasiado injusta entre personas con banderas y personas con armas", dice.

Confía en que la caída de Maduro sea algo "quirúrgico" y que no desate una guerra, ya que "nadie en Venezuela va a luchar por el régimen".

Después, espera un gobierno dirigido por la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, la líder opositora que vive en la clandestinidad y que, inhabilitada políticamente, impulsó la candidatura de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024.

Carmen, de 66 años, ve una posible intervención como "un arma de doble filo" para el país del que emigró en 2020.

"Si cae Maduro, sería una maravilla", dice esta mujer de 66 años, que prefiere no dar su apellido. "Pero si eso ocurre, habrá muchos muertos. Una guerra entre ambos países sería una catástrofe".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirma que, hace "unos diez días", conversó por teléfono de manera "cordial" con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington.https://t.co/TSWL9vmB6Y pic.twitter.com/wICNo4qyEu — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 3, 2025

Aprovechar la presión actual

Adelys Ferro, activista venezolana por los derechos de los migrantes, duda de las intenciones de la administración de Trump respecto a su país.

Petro pregunta a Trump "bajo qué norma" anuncia el cierre de espacio aéreo venezolano Leer más

"Mientras se cierne una supuesta amenaza militar en contra del régimen dictatorial de Maduro, se acaba de anunciar que se retoman los vuelos de deportados hacia Venezuela (…) y que Estados Unidos le pidió al régimen que permitiera el aterrizaje de los vuelos", dice.

Pero opina que, si Washington quiere un cambio en Venezuela, debería aprovechar la presión actual para una transición pacífica. Teme las consecuencias de un conflicto para los habitantes del país, incluida su madre.

"En medio de nuestra desesperación y deseo de libertad, hemos minimizado lo que significa una guerra", afirma. "No puedo poner mi deseo de volver a ver a mi madre por encima de la vida de los venezolanos".

En Doral, muchos prefieren eludir este tema. Hay reparos en hablar de Trump. Los arrestos masivos de migrantes promovidos por su gobierno, y la revocación de un estatus de protección temporal (TPS) concedido a unos 600.000 venezolanos por la anterior administración de Joe Biden, han golpeado duramente a la comunidad.

Y eso ha creado tensiones. Andrea González, que apoya las iniciativas de Trump en Venezuela, pero discrepa de su política migratoria, ha recibido críticas en su familia por haber votado por el republicano el año pasado.

"Se está creando resentimiento entre los venezolanos", dice esta trabajadora del sector de la construcción.

Cree, sin embargo, que Trump puede recuperar terreno entre su comunidad si consigue derrocar a Maduro. "Las mismas personas que han sido deportadas no lo odiarían tanto si lograra eso", afirma.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!