La carta del Pollo Carvajal, exdirector e inteligencia chavista, a Donald Trump

Carvajal acusa al régimen de Maduro de actuar como red narcoterrorista en medio de mayor presión de EE. UU.

Carvajal envió desde prisión una carta a Trump acusando al gobierno de Maduro de operar como una “estructura narcoterrorista”.

Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como ‘El Pollo’ Carvajal' y exjefe de Contrainteligencia Militar de Venezuela, difundió desde una prisión federal en Estados Unidos una carta dirigida al expresidente Donald Trump en la que acusa al gobierno de Nicolás Maduro de transformarse en lo que califica como una “estructura narcoterrorista”.

En el documento, Carvajal afirma que, durante su paso por los altos mandos de seguridad del Estado, observó cómo funcionarios del chavismo coordinaban actividades ligadas al narcotráfico y consolidaban vínculos con grupos armados.

Según un medio internacional, el exmilitar señala supuesta cooperación con las FARC, el ELN, operadores de inteligencia cubana y miembros de Hezbolá, a quienes atribuye distintos roles en operaciones ilícitas dentro y fuera del territorio venezolano.

Carvajal afirma que esas alianzas facilitaron rutas de cocaína hacia EE. UU. y financiaron operaciones políticas y de inteligencia. También sostiene que el chavismo impulsó espionaje y desinformación, y que sistemas de Smartmatic habrían sido influenciados para manipular procesos electorales.

Rubio intensifica sus críticas a Maduro

La difusión de la carta coincide con recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien ha elevado su discurso contra el mandatario venezolano.

Según medios locales, Rubio sostiene que Maduro ha incumplido reiteradamente los acuerdos alcanzados con Washington durante los últimos diez años, especialmente los relacionados con la realización de comicios transparentes supervisados internacionalmente.

El funcionario estadounidense acusa al gobierno venezolano de operar como una estructura ligada al narcotráfico y sostiene que Estados Unidos no puede confiar en los compromisos del régimen. También subrayó la necesidad de endurecer la postura de Washington ante lo que considera un patrón sistemático de incumplimientos.

Aunque Rubio no mencionó la carta, sus advertencias se suman a la presión internacional sobre Caracas. Las acusaciones de Carvajal y la postura de EE. UU. podrían influir en la estrategia estadounidense hacia Venezuela en un contexto de tensión creciente.

Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se dirige al público mientras Trump se reúne con su gabinete en la Casa Blanca. Foto: EFE

Trump aumenta la presión militar contra rutas del narcotráfico venezolanas

En este contexto, en las últimas semanas la Administración de Trump ha intensificado una ofensiva contra lo que denomina “narcolanchas venezolanas”, con operaciones navales en el Caribe y zonas del Pacífico atribuidas al tráfico de drogas procedente de Venezuela.

La campaña incluye bombardeos a embarcaciones sospechosas y el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, como parte de una estrategia destinada a desmantelar supuestas redes de narcotráfico vinculadas al gobierno de Maduro, de acuerdo con la versión de Washington.

