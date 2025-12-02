Trump advierte a Colombia por cocaína y Petro defiende la soberanía

Trump advierte sobre acciones contra países que producen cocaína y Petro responde defendiendo la soberanía colombiana

Donald J. Trump atiende preguntas de la prensa durante una reunión con su gabinete en la Sala del Gabinete

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió este 2 de diciembre, desde la Casa Blanca, sobre posibles operaciones contra países vinculados a la producción y envío de drogas hacia Estados Unidos.

“He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína y luego nos la venden (...) Cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques”, declaró el mandatario en Washington, en medio de un clima de tensión diplomática por la posible intervención terrestre de Estados Unidos en Venezuela.

#MUNDO | El presidente Donald Trump dice que Colombia puede ser sujeto de ataques por la producción de cocaína, en medio del temor creciente por una intervención terrestre en Venezuela.



Petro rechaza las amenazas y defiende la soberanía

La respuesta del presidente colombiano Gustavo Petro fue inmediata. A través de la red social X, rechazó “de manera categórica” las afirmaciones de Trump e invitó al mandatario estadounidense a visitar Colombia para conocer las operaciones antidrogas realizadas durante su administración.

Destacó que su gobierno ha intensificado la lucha contra el narcotráfico, con la destrucción de nueve laboratorios diarios, según sus cifras.

“Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios. Venga conmigo y le enseño cómo se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos”, escribió Petro. Sin embargo, advirtió que este tipo de declaraciones deterioran la relación bilateral.

Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU.



Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio… https://t.co/8WOKnclDK7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2025

“Pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará al jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra. No dañe dos siglos de relaciones diplomáticas. Ya me calumnió, no continúe por ahí”, agregó el mandatario colombiano.

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha emitido nuevos comentarios tras las declaraciones de Petro.

Petro reitera sus cuestionamientos a Trump por decisiones unilaterales

No es la primera vez que el presidente colombiano Gustavo Petro cuestiona públicamente al mandatario estadounidense Donald Trump. El 30 de noviembre de 2025, el jefe de Estado reprochó la advertencia de Trump a pilotos y aerolíneas para que consideren “cerrado” el espacio aéreo de Venezuela, y exigió claridad sobre la norma del derecho internacional que sustentaría tal decisión.

A través de X, Petro —quien además preside pro tempore la CELAC— insistió en que una medida de este tipo no puede ser impuesta por un gobierno extranjero sin vulnerar la soberanía de otro país.

Trump había anunciado en Truth Social que el espacio aéreo venezolano “permanecerá cerrado en su totalidad”, sin detallar motivos ni condiciones. Petro respondió que permitir que un mandatario cierre el espacio aéreo de otra nación “destruye el concepto de soberanía nacional y del derecho internacional”.

