Tres muertos y apagones en Ucrania tras ataques aéreos rusos

El país fue objetivo de una ola de 635 drones y 38 misiles, de los cuales 587 y 34 fueron derribados

Trabajadores comunitarios ucranianos limpian escombros en el lugar donde un dron ruso atacó un edificio residencial de cinco plantas en Kiev, Ucrania, durante la invasión rusa.

Al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas en ataques rusos con drones y misiles contra el sector energético ucraniano, que provocaron nuevos cortes de electricidad.

El país fue objetivo de una ola de 635 drones y 38 misiles, de los cuales 587 y 34 fueron derribados, respectivamente, según cifras de la Fuerza Aérea ucraniana.

Según el presidente Volodimir Zelenski, 13 regiones ucranianas fueron alcanzadas, incluida la capital Kiev, donde la alerta antiaérea resonó durante más de cuatro horas.

Una persona murió en la región de Kiev, otra en la de Jmelnitski (oeste), y una niña en la de Jitomir (centro-oeste), según las autoridades locales. Más de una decena de personas resultaron heridas en todo el país, incluidos niños.

"Rusia ataca una vez más nuestra infraestructura energética. En consecuencia, se activaron los cortes eléctricos de emergencia en varias regiones de Ucrania", anunció en Telegram el Ministerio de Energía.

"A raíz de este ataque, las instalaciones energéticas en las regiones occidentales de Ucrania fueron las más afectadas", indicó la primera ministra Yulia Sviridenko.

Alerta y movilizada en espacio aéreo

Al igual que en ataques anteriores, el Ministerio de Defensa ruso dijo haber atacado "empresas del complejo militar-industrial ucraniano e instalaciones energéticas que garantizan su funcionamiento".

En tanto, el ejército polaco anunció el martes 23 de diciembre de 2025 en X que su aviación fue puesta en alerta y movilizada en su espacio aéreo de manera preventiva debido a los ataques rusos contra Ucrania.

Este procedimiento se activa regularmente cuando los bombardeos apuntan a zonas occidentales cercanas a la frontera polaca.

Zelenski consideró que estos nuevos ataques "envían una señal extremadamente clara sobre las prioridades de Rusia", en el contexto de los actuales esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para poner fin al conflicto.

En su mensaje diario el lunes, el presidente ucraniano dijo que el martes sería informado sobre los resultados de las conversaciones que tuvieron representantes estadounidenses con negociadores rusos en Florida para discutir el fin de la guerra.

A su vez, el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov, señaló "lentos progresos" en las conversaciones con Estados Unidos, al tiempo que criticó a las autoridades europeas, a las que acusó de querer "descarrilar el proceso diplomático".

