Rusia habla de “lento avance” en negociaciones con EE. UU. por Ucrania

Rusia admite avances lentos en diálogo con EE.UU. y acusa a Ucrania y Europa de obstaculizar negociaciones de paz

Vladimir Putin participa en el foro internacional por la Paz, la Neutralidad y el aniversario de Turkmenistán.

El viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, reconoció este 22 de diciembre, un “lento avance” en las negociaciones con Estados Unidos para una posible conciliación en la guerra en Ucrania, y exhortó a la Casa Blanca a contrarrestar de forma “más activa” los intentos de frenar el proceso diplomático.

“Se observa un lento avance. Va acompañado de intentos extremadamente dañinos y maliciosos de un influyente grupo de países de torpedear esos esfuerzos y descarrilar el proceso diplomático. Esto hay que contrarrestarlo”, señaló Riabkov durante su intervención en el club de debate Valdái, según recogieron agencias locales.

El diplomático ruso denunció que cada acercamiento entre Moscú y Washington genera reacciones adversas desde Kiev y algunos países europeos. “Es un hecho que cada vez que se produce una dinámica positiva en nuestro diálogo con Estados Unidos, se adoptan extraordinarios esfuerzos por parte de Ucrania y de sus patrocinadores europeos para obstaculizarla”, afirmó.

Violento ataque en Durán deja cinco víctimas mortales Leer más

Condiciones de Moscú para un acuerdo de paz

Riabkov reiteró que Rusia está dispuesta a continuar las negociaciones bajo los marcos establecidos por los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump durante la cumbre celebrada en agosto de 2025 en Alaska. Sin embargo, advirtió que Moscú no aceptará un “alto el fuego provisional”.

“El cese de las acciones militares debe darse en el marco de un acuerdo que garantice la solución de los problemas que son la causa original del conflicto”, enfatizó el viceministro, al tiempo que recalcó que cualquier pacto no puede vulnerar la inclusión en la Constitución rusa de las cuatro regiones ucranianas anexionadas en 2022.

Washington destaca compromiso ruso con el plan de paz

En paralelo, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, aseguró el domingo 21 de diciembre, que Rusia mantiene su “pleno compromiso” con la búsqueda de la paz, tras una serie de reuniones entre delegaciones de ambos países en Florida.

“Durante los últimos dos días en Florida, el enviado especial ruso Kiril Dmítriev sostuvo encuentros productivos y constructivos con la delegación estadounidense para avanzar en el plan de paz del presidente Donald Trump para Ucrania”, señaló Witkoff a través de su cuenta en X.

Las conversaciones incluyeron también reuniones de representantes estadounidenses con el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, y con el jefe del Estado Mayor ucraniano, Andrí Gnátov, como parte de los esfuerzos paralelos para evaluar salidas diplomáticas al conflicto.

El Kremlin no descarta el plan de paz de Trump

Por su parte, el presidente ruso Vladímir Putin afirmó este 19 de diciembre de 2025, durante su conferencia de prensa anual, que no ha rechazado el plan de paz propuesto por Trump y que está dispuesto a realizar ciertos compromisos. “Ahora la pelota está en el tejado” de los ucranianos, sostuvo.

¿Quieres leer contenido de calidad sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!