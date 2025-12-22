Violento ataque en Durán deja cinco víctimas mortales

Ataque armado en una vivienda de Durán dejó cinco personas asesinadas, entre ellas una menor de edad

Militares desplegados en Durán, durante operativo del Bloque de Seguridad liderado por el presidente Noboa el 1 de agosto de 2024.

Durán volvió a ser escenario de una masacre. Este domingo 21 de diciembre, alrededor de las 19:00, se registró un ataque armado al interior de una vivienda ubicada en la cooperativa 5 de Junio.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las víctimas fueron el propietario del inmueble, su cuñada, su hija, su yerno y una vecina de 14 años. Según versiones recogidas en el lugar, las personas se encontraban conversando en el ingreso de la vivienda cuando un grupo de sicarios llegó y abrió fuego de manera indiscriminada, provocando la muerte de todos los presentes.

Policía mantiene operativo e investiga a los responsables

Hasta las primeras horas de este lunes 22 de diciembre, la Policía Nacional continuaba recabando indicios balísticos, levantando evidencias y recopilando información para identificar y ubicar a los autores de este nuevo hecho violento.

2025 el año más violento en la historia reciente del país

El 2025 se perfila como el año más violento en la historia reciente de Ecuador. Según cifras oficiales de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 28 de noviembre de 2025 se registraron 8 272 homicidios intencionales, superando el total de 2023, cuando se reportaron 8 248 asesinatos, cifra que hasta entonces marcaba un récord.

La Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, se mantiene como la jurisdicción más violenta del país, con 2 760 homicidios registrados en ese mismo periodo.

Medidas de seguridad no logran frenar la violencia criminal

Las cifras evidencian que la declaratoria de conflicto armado interno, la militarización de las cárceles, los estados de excepción y los toques de queda no han sido suficientes para contener a los grupos criminales, catalogados como organizaciones terroristas por el Gobierno de Daniel Noboa en enero de 2024.

