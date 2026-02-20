Seis veces campeón con Barcelona SC: Víctor Mendoza necesita ayuda urgente

El histórico guardameta del Ídolo del Astillero, apodado “Espartaco”, atraviesa el momento más complejo de su vida

Fue uno de los mejores arqueros de Barcelona SC, Víctor Mendoza Cevallos fue figura y partícipe de seis títulos nacionales, en los años 1985, 1987, 1989, 1991, 1995 y 1997. En 1999 se retiró del fútbol profesional. Las lesiones siempre fueron un duro bache en su carrera y ahora lucha por su vida con varias enfermedades .

Desde hace cuatro años todo se le complicó. Comenzó con presión alta y ahora enfrenta problemas del corazón y los riñones, por lo que debe someterse a diálisis.

La vida lo llevó de regreso a su natal Rocafuerte, en cuyas calles jugaba índor fútbol cuando era niño. Hoy necesita ayuda económica para poder comprar sus medicamentos.

Necesita ayuda de urgencia

Víctor Mendoza, el recordado Espartaco. Christian Vinueza

EXPRESO pudo conversar con el arquero, que era un ‘suicida’, pues no le tenía miedo a nada y se “mataba” con tal de que la pelota no entrara a su arco.

A veces el balompié es ingrato y ahora Mendoza, a quien apodaban Espartaco, la está pasando. Su voz se quiebra al hablar y las lágrimas se hacen presentes. Atrás quedó el hombre que no le tenía miedo a nada.

“Todo comenzó con un problema al corazón. Luego fueron viniendo más enfermedades, se me dañó el riñón y aquí viene la parte más dura: no hay dinero para poder comprar las medicinas”, relata con voz entrecortada.

“La presión alta me complicó todo. Ahora me estoy realizando diálisis. Sé que es duro, tengo que echar para adelante. Todo lo que me pasa es fuerte y en realidad no tengo el dinero para la alimentación ni las medicinas, pero agradezco a EXPRESO por hablar directo conmigo. Espero que me den la mano los lectores”, señala Mendoza, de 64 años, también exarquero de la selección de Ecuador.

De vuelta a su natal Rocafuerte

Mendoza agradece anticipadamente la ayuda que le puedan brindar los lectores de Diario EXPRESO.

“Sé que las nuevas generaciones no me vieron jugar, pero sus padres, abuelos y tatarabuelos sí lo hicieron”, comenta. Sus días transcurren entre el dolor de las enfermedades y el estrés de conseguir dinero para las medicinas y las terapias. “Quiero seguir viviendo. La vida es bella cuando se está sano”.

Víctor Mendoza recibió un buzo de los que usaba en los 80 y 90 de parte de la página Hincha de Corazón. Cortesía Hincha de Corazón

Víctor, una de las historias vivientes de Barcelona, se está jugando ‘las atajadas’ de su vida. La voz se le apaga cuando dice: “Sé que la gente del fútbol es gente buena. Ahora necesito su ayuda, quiero seguir viviendo. Es algo como si fuera el partido de una final”.

Ayuda social

Las personas que deseen ayudar a Víctor Mendoza pueden hacerlo a la cuenta de ahorros número 24880562 del Banco Guayaquil, a nombre de Kevin Andrés Párraga Cobela (cédula 1315584993).

Una alegría en medio de todo lo malo

Mientras Mendoza espera la ayuda del prójimo, en días pasados recibió la visita de su amigo Freddy Bravo, excompañero en el Ídolo del Astillero, quien llegó hasta Rocafuerte con un buzo blanco similar al que Espartaco usaba en el equipo canario.

“Me sorprendió Freddy cuando me dio el buzo blanco. Fue increíble volver a tenerlo en mis manos. Gracias a las personas de Hincha de Corazón, gracias por acordarse de mí. Es un regalo increíble. Hace cerca de 30 años lo usaba y ahora me lo vuelvo a poner. Que Dios los bendiga”.

