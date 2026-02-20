LigaPro 2026: Transmisión de partidos llega a Estados Unidos

Zapping desplegará la señal hasta el el país norteamericano desde el partido de Orense vs Liga de Quito por la fecha 1

A partir de la fecha 1 de la LigaPro 2026, los aficionados que residen en Estados Unidos podrán seguir todos los partidos del torneo gracias a la expansión de cobertura de Zapping en el país norteamericano.

El plan mensual tendrá un costo de 14,99 dólares, lo que permitirá a la comunidad ecuatoriana y a los seguidores del fútbol nacional mantenerse conectados con sus equipos desde dicho país.

Esta decisión representa un paso estratégico para el crecimiento de la marca LigaPro fuera del territorio ecuatoriano, ampliando el alcance comercial del campeonato.

Un formato que mantiene la emoción

El campeonato ecuatoriano arrancará este viernes 20 de febrero, teniendo como vigente monarca a Independiente del Valle, listo para defender su trofeo en un torneo que volverá a contar con 30 jornadas en su fase inicial.

En esta edición, los 16 equipos disputarán 30 fechas bajo el sistema todos contra todos, con partidos de ida y vuelta. Al término de esta primera etapa, los seis mejores clasificados avanzarán al hexagonal por el título (Fase Final I), instancia en la que se definirá al nuevo campeón nacional y los cupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Por otra parte, los equipos ubicados del séptimo al décimo puesto jugarán un cuadrangular (Fase Final II) por un cupo a la Copa Sudamericana. Finalmente, los seis clubes que finalicen en la parte baja de la tabla deberán luchar por evitar el descenso a la Serie B.

Orense vs Liga de Quito abre el telón

La primera jornada se pondrá en marcha el 20 de febrero de 2026 con el enfrentamiento entre Orense Sporting Club y Liga Deportiva Universitaria de Quito, programado para las 19:00 en el estadio 9 de Mayo.

Este compromiso marcará el inicio oficial de la temporada 2026 y será el primer encuentro que podrá seguirse también desde territorio estadounidense a través de la nueva cobertura internacional.

