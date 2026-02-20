Fernando Gaibor inhibe a CA Independiente ante la FIFA por deuda salarial

El exjugador de Independiente de Avellaneda, Fernando Gaibor, logró la inhibición del club argentino ante la FIFA por falta de pago salarial. La sanción impide al club argentino fichar futbolistas durante tres períodos y lo obliga a abonar más de dos millones de dólares, además de intereses, para poder levantar la restricción.

La decisión de la FIFA y el alcance de la sanción



Reprograman partido de Emelec. ¿Cuál fue la causa? Leer más

El mediocampista ecuatoriano Fernando Gaibor obtuvo un fallo favorable ante la FIFA que derivó en la inhibición de Independiente de Avellaneda por incumplimientos salariales. La resolución del máximo organismo del fútbol mundial establece que el club argentino no podrá inscribir jugadores, ya sean nacionales o extranjeros, durante tres periodos consecutivos de transferencias, una medida que impacta de lleno en la planificación deportiva de la institución.

Además de la prohibición para incorporar refuerzos, la entidad de Avellaneda deberá abonar al futbolista más de dos millones de dólares netos en concepto de remuneraciones adeudadas y compensación por ruptura contractual sin justa causa.

A esta cifra se suma un interés anual del 5%, calculado desde el 23 de febrero de 2023 hasta la fecha en que se concrete el pago total. La suma final, por lo tanto, continuará incrementándose mientras no se regularice la situación.

El paso de Gaibor por el CA Independiente

Fernando Gaibor llegó al conjunto argentino en 2018 procedente de CS Emelec, en una transferencia que superó los cuatro millones de dólares y que en su momento fue considerada una de las apuestas fuertes del club en el mercado internacional.

Durante su etapa en Independiente, el mediocampista disputó 50 partidos, donde marcó seis goles y brindó ocho asistencias, además de tener como técnico al exentrenador de Barcelona SC, Ariel Holan.

Si bien su rendimiento tuvo momentos destacados, su ciclo en Avellaneda estuvo marcado por altibajos y, finalmente, por un conflicto contractual que terminó resolviéndose en los despachos judiciales y administrativos de la FIFA. La falta de acuerdo entre las partes derivó en la demanda del jugador y en la posterior sanción que hoy condiciona al club.

Caída de fichaje de CA Independiente

La inhibición representa un golpe significativo para Independiente en un momento clave del mercado de transferencias. La dirigencia tenía avanzada la incorporación del joven chileno de 21 años Maximiliano Gutiérrez, una operación que ahora queda en suspenso debido a la imposibilidad reglamentaria de inscribir nuevos futbolistas.

Con la sanción en plena vigencia, el club deberá resolver su conflicto financiero ante la FIFA antes de concretar cualquier refuerzo. En este contexto, la dirigencia se ve obligada a reorganizar su estrategia económica y deportiva para levantar la inhibición lo antes posible y evitar que la restricción complique aún más su planificación a corto y mediano plazo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!