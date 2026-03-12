Deslave bloquea el paso en la Cuenca - Molleturo - El Empalme hasta el fin de semana

Este jueves el Ministerio de Transporte advirtió que despeje de escombros tomará varios días. Indican cuál es la ruta alterna

La carretera estatal Cuenca-Molleturo-El Empalme se encuentra inhabilitada al tránsito vehicular tras un derrumbe de proporciones considerables ocurrido en el kilómetro 103, en la zona conocida como Tamarindo, provincia del Azuay. El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) ejecuta labores de limpieza que mantendrán el bloqueo total de esta ruta de conexión interprovincial hasta el próximo fin de semana.

Desvíos y el impacto en la movilidad del sur

El colapso del talud sobre la calzada se registró durante la mañana del martes 10 de marzo, producto de las constantes precipitaciones que azotan la región. Las autoridades informaron a través de sus canales oficiales que el desalojo del material rocoso y lodoso requiere trabajo continuo con maquinaria pesada, por lo que la reapertura a la circulación se notificará únicamente cuando existan garantías para los conductores.

#Azuay | La vía Cuenca-Molleturo-El Empalme continúa cerrada, debido al gran deslizamiento registrado en el km 103, sector Tamarindo.



👷Trabajamos sin descanso en el desalojo de escombros, desde la mañana del martes, cuando se produjo el deslizamiento.

🚜Las tareas de limpieza… pic.twitter.com/7Ha9szH2VY

Ante el aislamiento temporal de esta arteria principal que enlaza Azuay con Guayas, la entidad gubernamental determinó que los viajeros deberán utilizar el trayecto Zhud-Cochancay-El Triunfo como ruta alterna. Este desvío obligatorio incrementa los tiempos de traslado y encarece la logística de carga pesada que depende de este corredor comercial.

La emergencia en el sector Tamarindo consolida una crisis de conectividad terrestre a nivel regional. Horas antes de la inhabilitación total, ya se reportaron problemas severos de circulación en el kilómetro 53 de esta misma arteria, donde el agua y el lodo cubrieron la mitad del asfalto.

A este panorama se suma la situación de la ruta Cuenca-Girón-Pasaje. Allí, la Cartera de Estado confirmó la pérdida parcial de un carril por la saturación del terreno en los kilómetros 49 y 50, obligando a prohibir el paso de vehículos de carga pesada en dicho tramo.

ros. Mientras el Estado interviene de forma reactiva en el kilómetro 103, la conexión logística de toda una provincia queda a merced del clima y atada a desvíos prolongados.

