LigaPro 2026: partidos, fechas, horarios y dónde ver EN VIVO la fecha 1 del torneo

Revisa la programación completa de la fecha 1 de la LigaPro 2026, con horarios y canales de transmisión

La LigaPro 2026 se abre con juego entre Orense y Liga de Quito.

El telón de la temporada 2026 de la LigaPro, en la que Independiente del Valle defenderá el título de campeón, se abre con varios enfrentamientos que prometen emociones desde la primera fecha.

(Te invito a leer: Barcelona SC cayó ante Argentinos Juniors y complica su futuro en Copa Libertadores)

El campeonato ecuatoriano arranca este viernes 20 de febrero con el monarca defensor, los Rayados del Valle, listo para iniciar la defensa de su corona en un torneo que volverá a tener 30 jornadas en su fase inicial.

Orense vs Liga de Quito abre la fecha 1 del campeonato ecuatoriano

La primera jornada comenzará con el duelo entre Orense y Liga de Quito, programado para las 19:00 en el estadio 9 de Mayo. El compromiso será transmitido EN VIVO por Zapping Sports, marcando el puntapié inicial de una temporada.

Independiente del Valle es el actual campeón de la LigaPro. Franklin Jacome

El sábado 21 de febrero continuará la acción. Aucas recibirá a Mushuc Runa en el Gonzalo Pozo Ripalda (14:00), en un partido que podrá verse por Ecuavisa y Zapping Sports.

Ecuador vs Venezuela Sub 20: EN VIVO, fecha y dónde ver el partido del Sudamericano Leer más

Barcelona SC debuta ante Técnico Universitario en el Monumental

Más tarde, Barcelona SC hará su estreno frente a Técnico Universitario en el estadio Monumental (16:30), únicamente por Zapping Sports.

El encuentro entre Universidad Católica y Emelec, previsto inicialmente para el sábado 21 de febrero en el estadio Olímpico Atahualpa, fue postergado.

Guayaquil City regresa a la Serie A con Damián Díaz como líder

La jornada continuará el domingo 22 de febrero con tres partidos: Macará ante Leones (13:00) en La Cocha; Delfín contra Deportivo Cuenca (15:30) en el Jocay; y el atractivo choque entre Independiente del Valle y Guayaquil City (18:00) en el estadio Banco Guayaquil, con transmisión por Teleamazonas y Zapping Sports.

Guayaquil City regresa esta temporada a la Serie A con el liderazgo de Damián Díaz, buscando ser protagonista desde el arranque.

El cierre de la fecha 1 será el lunes 23 de febrero, cuando Libertad se enfrente a Manta en el estadio Reina del Cisne (19:30), por Zapping Sports.

Barcelona SC enfrentará a Técnico Universitario en la primera fecha. CARLOS KLINGER

Así se jugarán las 30 fechas de la fase inicial

En esta edición 2026, los 16 equipos disputarán 30 fechas todos contra todos, con partidos de ida y vuelta.

Los seis mejores avanzarán al hexagonal por el título (Fase Final I), del 7.º al 10.º jugarán el cuadrangular por un cupo internacional (Fase Final II) y los seis últimos pelearán por evitar el descenso a la Serie B 2027.

Programación completa de la fecha 1 de la LigaPro 2026

VIERNES 20 DE FEBRERO

Orense vs Liga de Quito / 9 de Mayo / 19:00 / Zapping Sports

SÁBADO 21 DE FEBRERO

Aucas vs Mushuc Runa / Gonzalo Pozo Ripalda / 14:00 / Ecuavisa y Zapping Sports

Barcelona vs Técnico Universitario / Monumental / 16:30 / Zapping Sports

Universidad Católica vs Emelec / Olímpico Atahualpa / Postergado / Teleamazonas y Zapping Sports (POSTERGADO)

DOMINGO 22 DE FEBRERO

Macará vs Leones / La Cocha / 13:00

Delfín vs Deportivo Cuenca / Jocay / 15:30

Independiente del Valle vs Guayaquil City / Banco Guayaquil / 18:00 Teleamazonas y Zapping Sports

LUNES 23 DE FEBRERO

Libertad vs Manta / Reina del Cisne / 19:30 / Zapping Sports

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!