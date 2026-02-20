Ecuador vs Venezuela Sub 20: EN VIVO, fecha y dónde ver el partido del Sudamericano

La Tri lidera el hexagonal del Sudamericano Sub-20 con puntaje perfecto, a un triunfo de asegurar su clasificación al Mundial

La selección ecuatoriana femenina Sub-20 es líder del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20 y está cada vez más cerca de asegurar uno de los cupos al Mundial de Polonia 2026. Tras dos jornadas disputadas. La próxima prueba para La Tri será este domingo 22 de febrero desde las 16:00 (hora de Ecuador), cuando se enfrente a Venezuela en un duelo clave. El partido será transmitido en directo por DSPORTS y DGO.

Ecuador suma 6 puntos, gracias a sus dos victorias en el hexagonal final, 1-0 ante Colombia y Argentina y comparte la punta con Brasil y se ubica en la primera posición en esta instancia decisiva del torneo continental que se juega en Paraguay.

Ecuador le ganó 1-0 a Argentina en el Sudamericano Sub 20 de Paraguay. Conmebol

Cuatro victorias seguidas de Ecuador

El conjunto ecuatoriano está haciendo historia. En la segunda fecha del hexagonal final, la Tri venció 1-0 a Argentina, manteniendo su invicto en el hexagonal final y confirmando su solidez defensiva y efectividad en ataque. El único gol del encuentro fue obra de Josenka Vélez, quien aprovechó un error de la arquera rival para definir al minuto 45+2′ y sellar el triunfo en el Estadio CARFEM de Ypané, Paraguay. La ecuatoriana lleva cuatro tantos.

Con estos resultados, Ecuador ha encadenado cuatro victorias consecutivas en el Sudamericano Sub-20 Femenino, incluyendo los triunfos anteriores frente a Bolivia (6-0), Perú (4-0) y Colombia (1-0), y el mismo marcador ante Argentina, sumando una marca histórica para el fútbol juvenil femenino del país.

Un equipo ecuatoriano que va bien

¡En el lugar y momento indicado! Josenka Vélez ⚽🇪🇨



CONMEBOL #Sub20Fem pic.twitter.com/jyN61mOwV2 — CONMEBOL Torneos (@CONMEBOLtorneos) February 20, 2026

La Tri se mantiene con su arco invicto en esta fase final y ha demostrado un crecimiento sostenido tanto en la fase de grupos como en el hexagonal. Con seis puntos en la tabla y un juego sólido, Ecuador depende de sí mismo para asegurar la clasificación al Mundial de Polonia 2026, que arrancará el 5 de septiembre de ese año.

