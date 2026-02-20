Católica explota contra Emelec y dice que es un intento de ganar partido en la mesa

La plantilla completa de la Chatoleí festejó eufórica la consecución de su primer título nacional con la Copa Ecuador 2025, tras vencer a Liga por 3-2.

El partido entre Emelec y Universidad Católica, programado para el sábado 21 de febrero de 2026 en Quito, fue suspendido por decisión de LigaPro, generando la primera gran polémica del campeonato incluso antes de que ruede la pelota. La respuesta de los Celeste fue durísima y hasta expresaron que les quieren ganar en la mesa.

La LigaPro explicó en su comunicado: “LigaPro informa que, debido a una causa de fuerza mayor relacionada con la seguridad, y en atención a las comunicaciones emitidas por las autoridades competentes, se ha dispuesto la reprogramación del partido entre Universidad Católica y el Club Sport Emelec, previsto para el sábado 21 de febrero de 2026 en la ciudad de Quito. La nueva fecha del encuentro será comunicada oportunamente por la Dirección de Competiciones, conforme a la normativa vigente”.

El comunicado de LigaPro sobre el Católica vs Emelec. Cortesía

Católica dejo su versión

Sin embargo, la reacción del cuadro camaratta fue inmediata. En un extenso pronunciamiento, Católica aseguró: “La Universidad Católica informa a sus hinchas y a la comunidad futbolística que, en el transcurso del día, hemos recibido un comunicado oficial de Liga Pro en el que nos notifica el diferimiento del partido entre Católica y Emelec, programado para el 21 de febrero en el Estadio de Liga, de la ciudad de Quito.

La decisión se fundamenta en consideraciones de seguridad, según informes emitidos por la Intendencia de Guayaquil y la Gobernación del Guayas, que supuestamente afectarían a los jugadores y cuerpo técnico de Emelec”.

Todo lo que expresó Católica

El club quiteño añadió que durante el feriado de Carnaval recibió pedidos de Emelec para que solicitara el diferimiento por motivos de conformación del equipo y situación financiera-administrativa. También precisó: “El miércoles 18 de febrero remitimos una carta a EMELEC negándonos a diferir el encuentro, reafirmando nuestro compromiso con la competencia deportiva”.

Finalmente, Católica cuestionó la competencia de las autoridades que recomendaron la suspensión y cerró con una frase directa: “Lamentamos que Emelec recurra nuevamente a intentar ganar en la mesa de negociaciones lo que corresponde disputar en cancha”. La polémica está instalada.

