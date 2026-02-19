Barcelona SC cayó ante Argentinos Juniors y complica su futuro en Copa Libertadores

Eduardo Hurtado cuestionó el planteamiento de César Farías tras la derrota 1-0 de Barcelona SC ante Argentinos Juniors

Para el exdelantero Eduardo Hurtado, Barcelona SC necesitará un milagro para seguir con vida en la Copa Libertadores 2026, luego del pobre nivel que demostró en la derrota 1-0 ante Argentinos Juniors, en la ida de la fase 2 clasificatoria.

El Ídolo fue superado en el estadio Monumental y, según Hurtado, el principal responsable fue el planteamiento que implementó el técnico venezolano César Farías.

“Nos deja muy preocupados, porque demostró que durante los amistosos no encontró una alineación ideal. Farías hizo cambios de jugadores que no tenían sentido”, opinó.

Barcelona SC perdió 1-0 ante Argentino Juniors. API

Las decisiones tácticas que debilitaron al Ídolo

El Tanque Hurtado cuestionó la suplencia de futbolistas que habían tenido continuidad en la pretemporada. A su criterio, esas variantes le restaron funcionamiento colectivo al equipo torero.

“No se entiende por qué Bryan Carabalí, Jean Montaño y Johan García fueron suplentes cuando venían jugando bien. El desenvolvimiento de Byron Castillo y Luca Sosa no fue idóneo para esta competencia”, apuntó.

Argentinos Juniors aprovechó las dudas de Barcelona SC

También fue crítico con el rendimiento individual. “Vi un Barcelona muy timorato. No era un equipo que domina y quiere ganar el título. Ni parecía que estaba jugando de local. Y eso pasó porque las individualidades tampoco estuvieron a la altura, no supieron descifrar al rival para hacerle daño”, enfatizó.

La revancha en el estadio Diego Armando Maradona será decisiva

La revancha se disputará el miércoles 25 de febrero en el estadio Diego Armando Maradona, en Buenos Aires. Para forzar los penales, Barcelona deberá ganar al menos por un gol de diferencia.

Sin embargo, Hurtado considera que el panorama es complejo. “No le va a alcanzar para remontar la llave. Si el técnico va a seguir experimentando, las cosas no le van a salir bien en Argentina. Allá debe salir a proponer, y eso no lo hizo ni en su casa. Va a necesitar un milagro”, remarcó.

Barcelona SC necesita ganar por mínimo un gol para forzar los penales. API

José Francisco Cevallos pide paciencia con el proceso

Por su parte, José Francisco Cevallos, exdirectivo y arquero del Ídolo, dijo que Farías planteó un juego inteligente para cuidar su arco, aunque reconoció que el equipo aún está en proceso de adaptación.

“Es cuestión de tiempo para tener la impronta del técnico. Argentinos Juniors ya llegó con varios partidos oficiales disputados en la liga de Argentina, mientras que Barcelona todavía no juega la LigaPro”, analizó Cevallos.

César Farías defiende su estrategia tras la derrota

El propio Farías defendió su propuesta. “A ellos les costaba entrar a nuestro arco. Supimos esperar. Entrábamos, pero no penetrábamos. Tuvimos las chances, fuimos más, pero nos fuimos con las manos vacías”, declaró el entrenador venezolano, aferrado a la esperanza de revertir la serie.

