LigaPro 2026: así llegan Barcelona, Emelec, LDU e Independiente al campeonato

Estos cuatro equipos presentan con realidades distintas; afrontan el inicio del campeonato con la obligación de competir.

El inicio de la LigaPro 2026 se encuentra a un Barcelona SC que intenta recomponerse tras semanas agitadas a nivel institucional, mientras que Emelec enfrenta un panorama administrativo complejo que condiciona su arranque.

La situación para Liga de Quito varía, y más bien apuesta por la renovación y la jerarquía internacional con el objetivo de consolidarse como candidato; en tanto que Independiente del Valle, vigente campeón, buscará sostener su modelo exitoso, pese a las salidas sensibles.

Barcelona Sporting Club

Barcelona SC realizó la Noche Amarilla 2026 el 31 de enero. CARLOS KLINGER

Barcelona Sporting Club inicia la temporada en medio de una profunda reestructuración institucional y deportiva. El club canario cuenta con un nuevo presidente, luego de que Antonio Álvarez fuera enviado a prisión preventiva por el denominado Caso Goleada, situación que sacudió los cimientos de la institución. Hoy está Miguel Montalvo como titular subrogante.

Ya el plano futbolístico, la dirigencia apostó por un cambio en el banquillo y contrató al venezolano César Farías, recordado por haber sido campeón del fútbol ecuatoriano en 2022 con Sociedad Deportiva Aucas.

RELACIONADAS Felipe Caicedo critica decisiones de Farías tras derrota de Barcelona

En cuanto a resultados, el cuadro torero arriba al inicio del campeonato con un balance irregular: dos victorias, dos derrotas y un empate en sus primeros compromisos del año. La temporada comenzó con una derrota en la tradicional Noche Amarilla disputada en Guayaquil frente a Guayaquil City. Sin embargo, días después logró reivindicarse al imponerse como visitante ante el mismo rival, en el partido de presentación del conjunto ciudadano.

Esteban Paz denuncia "trampa" en la FEF y cuestiona a Francisco Egas Leer más

Posteriormente, en el denominado Partido de la Historia, organizado por el empresario Daniel Molina, Barcelona empató frente al Inter Miami CF, compromiso en el que Lionel Messi marcó para el elenco estadounidense. No obstante, el equipo volvió a sonreír al imponerse por la mínima a Aucas en Quito, en el marco de la Noche Amarilla celebrada en la capital. No obstante, el último antecedente antes del arranque de la LigaEcuabet no fue el esperado: cayó como local por la mínima diferencia ante Argentinos Juniors en su debut por la Copa Libertadores.

A nivel de plantel, Barcelona suma más de doce incorporaciones, entre ellas la del lateral izquierdo Jonnathan Mina, destacado por haber sido durante dos años el máximo asistidor del campeonato ecuatoriano. Con una nómina reforzada y nuevo liderazgo, el Ídolo buscará transformar la incertidumbre institucional en resultados dentro del campo.

Club Sport Emelec

Emelec ya empezó al menos a levantar sus sanciones en la FIFA. @CSEMELEC

Lanús vs Flamengo: alineaciones y previa del juego por la Recopa Sudamericana 2026 Leer más

Club Sport Emelec afronta el inicio de la temporada en un escenario institucional complejo. Actualmente, el club no cuenta con presidente, tras la salida de Jorge Guzmán, y el único candidato a asumir el cargo es el exministro del Deporte José David Jiménez. Dentro de su equipo de trabajo figura Christian Noboa, quien debutó en Emelec en 2004 y, tras una extensa trayectoria en el fútbol europeo, regresó al país para poner fin a su carrera en 2025.

En el ámbito administrativo, los eléctricos han logrado reducir de diez a nueve las prohibiciones que pesaban sobre la institución, eliminando la sanción más reciente registrada el 19 de diciembre de 2025. Sin embargo, el panorama sigue siendo apremiante. A pocos días de su debut ante Universidad Católica del Ecuador en el estadio Casa Blanca, Emelec trabaja contrarreloj para habilitar a sus futbolistas y evitar iniciar el torneo con una plantilla incompleta. A esto se suma una sanción de tres puntos menos en la tabla por el incumplimiento de una deuda pendiente en enero de 2026, lo que condiciona seriamente su arranque en la LigaEcuabet.

No todo es negativo en el conjunto azul. En el banquillo asumió el uruguayo Vicente Sánchez, quien llega tras un exitoso paso por Cruz Azul. Bajo su conducción, el club mexicano se consagró campeón de la CONCACAF Champions Cup en junio de 2025, alcanzó las semifinales del Torneo Clausura de la Liga MX y superó el 70 % de efectividad en los puntos disputados, rendimiento que lo posicionó en lo más alto del ranking regional. Además, Emelec suma más de diez refuerzos, entre ellos el regreso del atacante Miller Bolaños, una contratación impulsada por la anterior dirigencia.

Liga Deportiva Universitaria de Quito

Deyverson es el refuerzo 'estrella' en una Liga que cerró 2025 con vicecampeón. Karina Defas

Liga Deportiva Universitaria de Quito llega al inicio de la LigaPro con sensaciones positivas tras imponerse 4-2 al conjunto boliviano Club Always Ready en la Noche Blanca 2026. En este tradicional evento, los albos presentaron oficialmente a su plantilla y dieron minutos a sus nuevas incorporaciones, dejando buenas impresiones ante su hinchada.

Club Ñañas no jugará la Superliga Femenina 2026: motivos y repercusiones Leer más

Entre los refuerzos más destacados aparece Janner Corozo, con pasado en Barcelona SC, quien abrió el marcador tras un tiro de esquina en el que también participó otro fichaje relevante: Alejandro Tobar, exjugador de Deportivo Cuenca y uno de los nombres que más expectativas genera en el plantel quiteño. Tobar también se hizo presente en el marcador, al igual que el joven Yerlin Quiñónez, proveniente de Libertad FC.

Para esta campaña, Liga contrató a más de seis futbolistas, sobresaliendo el brasileño Deyverson, campeón de la Copa Libertadores y quien llega en condición de libre tras su paso por Fortaleza Esporte Clube. A sus 34 años, el delantero registró nueve goles en 38 partidos en su última temporada en el fútbol brasileño. Con una base consolidada y refuerzos de experiencia internacional, el conjunto albo apunta a ser uno de los principales animadores del campeonato.

Independiente del Valle

Independiente del Valle es el actual campeón de la LigaPro. Franklin Jacome

El vigente campeón, Independiente del Valle, inicia la defensa del título con novedades en el cuerpo técnico. Tras la salida del español Javier Rabanal al fútbol peruano, el club apostó por el uruguayo Joaquín Papa, de 39 años, quien viene de consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025 en Uruguay con Liverpool Fútbol Club.

En la pretemporada, Independiente tenía previstos dos amistosos, pero finalmente disputó solo uno, en el marco del Valle Fest, donde venció a Deportivo Quito, club que actualmente compite en la Segunda Categoría. Uno de sus recientes incorporaciones, Djorkaeff Reasco abrió el marcador para los locales en el primer tiempo, aunque Deportivo Quito logró igualar antes del descanso mediante Óscar Valencia. En el complemento, Justin Lerma, juvenil transferido al Borussia Dortmund, selló el triunfo tras una asistencia de Jean Arroyo Vernaza, desatando la celebración de la afición rayada.

Para esta temporada, el campeón sufre la sensible baja de su goleador Claudio Spinelli, autor de 20 tantos en 36 partidos en campeonato nacional, pero mantiene en sus filas al juvenil Patrik Mercado, ganador del premio al Mejor Jugador de la Liga Ecuabet 2025. Además, el club concretó más de seis fichajes, entre ellos la compra más alta de su historia: el 50 % del pase del extremo argentino Matías Perelló, proveniente de Argentinos Juniors.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!