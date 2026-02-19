Lanús vs Flamengo: alineaciones y previa del juego por la Recopa Sudamericana 2026

Sin Gonzalo Plata, Flamengo enfrenta a Lanús por la final de la Recopa 2026. Conoce el once inicial y dónde ver EN VIVO

Flamengo definirá el título de la Recopa Sudamericana 2026 en condición de local.

La gran final continental arranca en Argentina. Flamengo, campeón de la Copa Libertadores 2025, visitará a Lanús, monarca de la Sudamericana 2025, en el partido de ida de la Recopa Sudamericana 2026, con un once prácticamente definido, aunque con bajas sensibles en su plantilla.

El compromiso se disputará este jueves 19 de febrero de 2026, desde las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, escenario donde el ‘Granate’ buscará tomar ventaja en la serie.

Flamengo sin Gonzalo Plata en la ida

El ‘Mengao’ no podrá contar con el ecuatoriano Gonzalo Plata, quien deberá cumplir una fecha de suspensión tras ser expulsado en la semifinal de la Copa Libertadores 2025.

Gonzalo Plata no jugará debido a que está suspendido. EFE

La ausencia del extremo tricolor, quien es titular fijo en el equipo, representa una baja importante en el esquema ofensivo del director técnico Filipe Luis.

Las otras ausencias del Mengao: Jorginho y Saúl Ñíguez

Además, el conjunto brasileño tampoco tendrá disponibles a los volantes Jorginho y Saúl Ñíguez, ambos afectados por molestias físicas.

Pese a ello, Flamengo confía en el liderazgo y la jerarquía de figuras como Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta y el goleador Pedro.

Alineación de Flamengo (4-5-1): Rossi; Varela, Ortiz, Pereira y Sandro; Pulgar, Paquetá, Everton, Carrascal y Arrascaeta; y Pedro.

Lanús quiere hacerse fuerte en casa

Por su parte, Lanús llega a esta definición como campeón de la Copa Sudamericana 2025 y con la ilusión de sumar un nuevo título continental.

Lanús busca sacar ventaja en su casa. EFE

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino solo presenta la baja del volante derecho Raul Loaiza, quien se encuentra lesionado.

Walter Bou, la carta de gol de Lanús ante Flamengo

El conjunto argentino apostará por la efectividad de su goleador Walter Bou y la creatividad en el mediocampo de Marcelino Moreno y Eduardo Salvio.

Alineación Lanús (4-5-1): Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale y Marcich; Medina, Cardozo, Salvio, Carrea y Moreno; y Bou.

¿Cuándo se juega la vuelta en el Maracaná?

El partido de vuelta de la Recopa Sudamericana 2026 se jugará el jueves 22 de febrero en el estadio Maracaná, en Brasil, donde se definirá al nuevo campeón continental.

¿Dónde ver EN VIVO Flamengo vs Lanús por la Recopa Sudamericana 2026?

En Sudamérica, el duelo entre Lanús y Flamengo será transmitido EN VIVO por ESPN y la plataforma digital Disney+ Premium, en una serie que promete emociones intensas entre dos campeones vigentes del continente.

